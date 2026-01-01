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Boya BY-UM4 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRRS для мобильных и других устройств
Boya BY-UM4 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRRS для мобильных и других устройств
Boya BY-UM4 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRRS для мобильных и других устройств
Boya BY-UM4 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRRS для мобильных и других устройств
Boya BY-UM4 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRRS для мобильных и других устройств

Boya BY-UM4 гибкий микрофон с 3,5 мм разъемом TRRS для мобильных и других устройств

Boya
Артикул: DAN-3486

Гибкий микрофон Boya BY-UM4 с 3,5 мм разъемом TRRS.

Производит аудиозапись на мобильные и любые другие устройства оборудованные комбинированным (гарнитурным) разъемом 3,5 мм. Гибкий кабель позволяет регулировать угол направления капсулы под нужным углом. Диапазон частот - 35 Гц-18кГц, чувствительность - -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц.

Описание

Характеристики:

  • преобразователь - конденсаторный
  • диаграмма направленности - всенаправленный
  • диапазон частот - 35 Гц-18кГц
  • соотношение сигнал/шум - 74 дБ SPL
  • чувствительность - -30 дБ +/- 3 дБ/0 дБ = 1В/Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5 мм TRRS
  • длина - 16 см

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