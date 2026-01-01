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Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона

Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона

Fotokvant
Артикул: NVF-9230

Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона. Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.

Описание

Fotokvant MZ-19 – ветрозащита для петличного микрофона

Fotokvant MZ-19 (артикул NVF-9230) – это поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов, предназначенная для минимизации шума ветра при использовании микрофона на открытом воздухе. Компактный размер и лёгкий вес делают её незаменимым аксессуаром для видеографов, операторов и журналистов, работающих на выезде.

Ветрозащита имеет отверстие диаметром 6 мм, что подходит для большинства стандартных петличных микрофонов. Длина канала составляет 16 мм, общая длина – 19 мм. Изготовлена из поролона, который эффективно подавляет шум ветра, не искажая частотную характеристику микрофона.

Назначение и применение

  • Съёмка на улице: защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке.
  • Интервью и репортажи: для чистого звука при работе на открытых площадках.
  • Влоггинг и стриминг: для улучшения качества звука в полевых условиях.
  • Использование с петличными микрофонами: совместимость с большинством моделей.

Ключевые особенности

  • Отверстие 6 мм: подходит для большинства стандартных петличных микрофонов.
  • Длина 19 мм: компактный размер, не утяжеляет микрофон.
  • Поролоновый материал: эффективно подавляет шум ветра.
  • Лёгкая установка: легко надевается и снимается с микрофона.
  • Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
  • Односторонняя конструкция: простота использования.

Технические характеристики

  • Тип: ветрозащита для петличного микрофона
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: MZ-19
  • Диаметр отверстия: 6 мм
  • Длина канала: 16 мм
  • Общая длина: 19 мм
  • Материал: поролон
  • Применение: видеосъёмка, интервью, репортажи, влоги

Как использовать ветрозащиту

  1. Подготовка: убедитесь, что микрофон чистый и сухой.
  2. Установка: аккуратно наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона через отверстие 6 мм.
  3. Фиксация: убедитесь, что ветрозащита плотно прилегает к микрофону.
  4. Съёмка: используйте микрофон на открытом воздухе – ветрозащита эффективно подавит шум ветра.

Преимущества использования

  • Чистый звук: эффективное подавление шума ветра.
  • Компактность: не утяжеляет микрофон и не занимает много места.
  • Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
  • Простота использования: легко надевается и снимается.

Совместимость с аксессуарами

  • Микрофоны: большинство петличных микрофонов с диаметром корпуса 6 мм.
  • Применение: для видеосъёмки, интервью, репортажей.

Комплектация

  • Ветрозащита Fotokvant MZ-19 – 1 шт.

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