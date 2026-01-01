Fotokvant MZ-19 – ветрозащита для петличного микрофона
Fotokvant MZ-19 (артикул NVF-9230) – это поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов, предназначенная для минимизации шума ветра при использовании микрофона на открытом воздухе. Компактный размер и лёгкий вес делают её незаменимым аксессуаром для видеографов, операторов и журналистов, работающих на выезде.
Ветрозащита имеет отверстие диаметром 6 мм, что подходит для большинства стандартных петличных микрофонов. Длина канала составляет 16 мм, общая длина – 19 мм. Изготовлена из поролона, который эффективно подавляет шум ветра, не искажая частотную характеристику микрофона.
Назначение и применение
- Съёмка на улице: защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке.
- Интервью и репортажи: для чистого звука при работе на открытых площадках.
- Влоггинг и стриминг: для улучшения качества звука в полевых условиях.
- Использование с петличными микрофонами: совместимость с большинством моделей.
Ключевые особенности
- Отверстие 6 мм: подходит для большинства стандартных петличных микрофонов.
- Длина 19 мм: компактный размер, не утяжеляет микрофон.
- Поролоновый материал: эффективно подавляет шум ветра.
- Лёгкая установка: легко надевается и снимается с микрофона.
- Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
- Односторонняя конструкция: простота использования.
Технические характеристики
- Тип: ветрозащита для петличного микрофона
- Бренд: Fotokvant
- Модель: MZ-19
- Диаметр отверстия: 6 мм
- Длина канала: 16 мм
- Общая длина: 19 мм
- Материал: поролон
- Применение: видеосъёмка, интервью, репортажи, влоги
Как использовать ветрозащиту
- Подготовка: убедитесь, что микрофон чистый и сухой.
- Установка: аккуратно наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона через отверстие 6 мм.
- Фиксация: убедитесь, что ветрозащита плотно прилегает к микрофону.
- Съёмка: используйте микрофон на открытом воздухе – ветрозащита эффективно подавит шум ветра.
Преимущества использования
- Чистый звук: эффективное подавление шума ветра.
- Компактность: не утяжеляет микрофон и не занимает много места.
- Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.
- Простота использования: легко надевается и снимается.
Совместимость с аксессуарами
- Микрофоны: большинство петличных микрофонов с диаметром корпуса 6 мм.
- Применение: для видеосъёмки, интервью, репортажей.