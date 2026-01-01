Описание

Fotokvant MZ-19 – ветрозащита для петличного микрофона

Fotokvant MZ-19 (артикул NVF-9230) – это поролоновая ветрозащита для петличных микрофонов, предназначенная для минимизации шума ветра при использовании микрофона на открытом воздухе. Компактный размер и лёгкий вес делают её незаменимым аксессуаром для видеографов, операторов и журналистов, работающих на выезде.

Ветрозащита имеет отверстие диаметром 6 мм, что подходит для большинства стандартных петличных микрофонов. Длина канала составляет 16 мм, общая длина – 19 мм. Изготовлена из поролона, который эффективно подавляет шум ветра, не искажая частотную характеристику микрофона.

Назначение и применение

Съёмка на улице: защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке.

защита микрофона от шума ветра при видеосъёмке. Интервью и репортажи: для чистого звука при работе на открытых площадках.

для чистого звука при работе на открытых площадках. Влоггинг и стриминг: для улучшения качества звука в полевых условиях.

для улучшения качества звука в полевых условиях. Использование с петличными микрофонами: совместимость с большинством моделей.

Ключевые особенности

Отверстие 6 мм: подходит для большинства стандартных петличных микрофонов.

подходит для большинства стандартных петличных микрофонов. Длина 19 мм: компактный размер, не утяжеляет микрофон.

компактный размер, не утяжеляет микрофон. Поролоновый материал: эффективно подавляет шум ветра.

эффективно подавляет шум ветра. Лёгкая установка: легко надевается и снимается с микрофона.

легко надевается и снимается с микрофона. Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.

подходит для большинства петличных микрофонов. Односторонняя конструкция: простота использования.

Технические характеристики

Тип: ветрозащита для петличного микрофона

ветрозащита для петличного микрофона Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: MZ-19

MZ-19 Диаметр отверстия: 6 мм

6 мм Длина канала: 16 мм

16 мм Общая длина: 19 мм

19 мм Материал: поролон

поролон Применение: видеосъёмка, интервью, репортажи, влоги

Как использовать ветрозащиту

Подготовка: убедитесь, что микрофон чистый и сухой. Установка: аккуратно наденьте ветрозащиту на капсюль микрофона через отверстие 6 мм. Фиксация: убедитесь, что ветрозащита плотно прилегает к микрофону. Съёмка: используйте микрофон на открытом воздухе – ветрозащита эффективно подавит шум ветра.

Преимущества использования

Чистый звук: эффективное подавление шума ветра.

эффективное подавление шума ветра. Компактность: не утяжеляет микрофон и не занимает много места.

не утяжеляет микрофон и не занимает много места. Универсальность: подходит для большинства петличных микрофонов.

подходит для большинства петличных микрофонов. Простота использования: легко надевается и снимается.

Совместимость с аксессуарами