Какой фотобокс выбрать: с LED-подсветкой или без нее?

Выбор фотобокса для предметной съемки для многих становится настоящей дилеммой. С одной стороны — готовые решения со встроенной LED-подсветкой, которые можно использовать сразу после распаковки. С другой — классические лайткубы, требующие покупки внешних источников света, но дающие больше гибкости.

Разберем ключевые критерии, которые помогут вам принять правильное решение для ваших задач.

Что такое фотобокс и зачем он нужен?

Фотобокс (или лайткуб) — это мини-студия для съемки предметов. Он обеспечивает однородный фон и мягкое, рассеянное освещение, которое минимизирует резкие тени и блики. Это идеальное решение для съемки товаров для интернет-магазинов, маркетплейсов и каталогов.

Фотобокс с LED-подсветкой: плюсы и минусы

Это готовое, автономное решение. В корпус такого фотобокса уже встроены светодиодные панели, обеспечивающие световой поток. Обычно они имеют регулировку яркости и цветовой температуры.

Преимущества:

  • Простота и скорость: Достали из коробки, разложили — и сразу можно снимать.
  • Стабильный результат: Встроенное освещение обеспечивает предсказуемое и равномерное заполнение светом.
  • Компактность: Многие модели складываются и удобны для транспортировки.

Недостатки:

  • Ограниченная мощность: Встроенных диодов может не хватать для съемки крупных или темных объектов.
  • Однообразие света: Свет всегда идет из одних и тех же точек, что ограничивает творческие возможности.
  • Размер как ограничение: Такие фотобоксы чаще рассчитаны на небольшие предметы.
  • Непрозрачность: такие фотобоксы изготавливаются из плотного материала и добавить свет через материал не получится.

Фотобокс без подсветки (классический лайткуб): плюсы и минусы

Это каркас из труб или гибких обручей, обтянутый специальной тканью, рассеивающей свет. Он не имеет встроенных источников света, поэтому вам потребуется приобрести их отдельно или использовать естественные - солнце.

Преимущества:

  • Гибкость и контроль: Вы сами выбираете расположение источников света для достижения нужного эффекта.
  • Масштабируемость: Со временем вы можете усложнять свою схему, добавляя новое оборудование.
  • Простота: Такие лайткубы легкие и складные.

Недостатки:

  • Начальные вложения: Помимо самого лайткуба, нужно купить как минимум один источник света.
  • Сложность для новичка: Требуются базовые знания о работе со светом.

Модели фотобоксов в магазине «Фотогора»

Познакомьтесь с фотобоксами этих брендов, которые доступны в нашем магазине.

Grifon LED 770

Фотобокс со встроенной LED-подсветкой. Размер 70×70 см, мощность 65 Вт, цветовая температура 5400 K. Идеален для предметной съемки, поставляется с 4 фонами (белый, черный, серый, янтарный). В комплекте пульт ДУ для регулировки яркости. Подробнее о товаре

Grifon SB-120

Классический складной лайткуб размером 120×120×120 см без встроенной подсветки. Подходит для съемки крупных предметов. В комплекте четыре сменных фона (черный, синий, красный, белый). Легко складывается в чехол для переноски. Подробнее о товаре

Fotokvant BOX-80LED

Фотобокс с LED-освещением размером 80×80×80 см. Оснащен двумя светодиодными панелями (160 диодов), имеет отверстие для съемки сверху . Питание через USB. В комплект входят фоны (бежевый, белый, черный) и сумка для хранения. Подробнее о товаре

Grifon LED 550

Компактный фотобокс с LED-подсветкой размером 50×50 см. Мощность 50 Вт, 120 светодиодов, цветовая температура 5400 K . В комплект входят 4 плексигласовых фона (черный, белый, оранжевый, серый). Идеален для съемки небольших товаров. Подробнее о товаре

Примечание: На странице товара указаны точные характеристики, цена и наличие. Все товары доступны для заказа.

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