Новое поступление в «Фотогоре»: сценический линолеум для ваших проектов

Расширяем возможности для фото- и видеосъемки! Мы получили партию профессионального сценического линолеума в белом, черном и ярких цветах. Это покрытие — must-have для любой современной студии, особенно если вы работаете с циклорамой или снимаете полный рост.
Зачем сценический линолеум в фотостудии?
- Обычные напольные покрытия бликуют, скользят или быстро изнашиваются под ногами моделей и от тяжелой техники. Сценический линолеум создан для высоких нагрузок и идеального визуала.
- Идеальная защита циклорамы. Это главный аргумент. Поскольку циклорама (белая или цветная) — это единое пространство стена-пол, сценический линолеум на полу незаметен и защищает поверхность и она не так изнашивается. Танцоры больше не убьют вашу циклораму.
- Специальные невыцветающие красители в составе гарантируют, что белый не пожелтеет, а черный останется глубоким даже под мощными импульсными источниками света.
- Без бликов и отражений. Поверхность профессионального покрытия — матовая. Она не отсвечивает, не создает паразитных засветок на подбородке модели и не конкурирует с фактурой одежды.
- Безопасность и комфорт. Покрытие обладает амортизирующими свойствами (пружинит), что снижает усталость ног модели и фотографа, а также защищает от травм в динамичных сценах.