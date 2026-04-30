Новое поступление в «Фотогоре»: сценический линолеум для ваших проектов

Расширяем возможности для фото- и видеосъемки! Мы получили партию профессионального сценического линолеума в белом, черном и ярких цветах. Это покрытие — must-have для любой современной студии, особенно если вы работаете с циклорамой или снимаете полный рост.

Зачем сценический линолеум в фотостудии?

  • Обычные напольные покрытия бликуют, скользят или быстро изнашиваются под ногами моделей и от тяжелой техники. Сценический линолеум создан для высоких нагрузок и идеального визуала.
  • Идеальная защита циклорамы. Это главный аргумент. Поскольку циклорама (белая или цветная) — это единое пространство стена-пол, сценический линолеум на полу незаметен и защищает поверхность и она не так изнашивается. Танцоры больше не убьют вашу циклораму.
  • Специальные невыцветающие красители в составе гарантируют, что белый не пожелтеет, а черный останется глубоким даже под мощными импульсными источниками света.
  • Без бликов и отражений. Поверхность профессионального покрытия — матовая. Она не отсвечивает, не создает паразитных засветок на подбородке модели и не конкурирует с фактурой одежды.
  • Безопасность и комфорт. Покрытие обладает амортизирующими свойствами (пружинит), что снижает усталость ног модели и фотографа, а также защищает от травм в динамичных сценах.

Новости

30 апреля 2026 г.

В «Фотогоре» поступление шкафов для фототехники Andbon!
27 апреля 2026 г.

Интернет-магазин «Фотогора» сообщает о пополнении складских запасов. В продажу поступили две модели специализированных шкафов для хранения фототехники бренда Andbon — AD-100S и AB-21C на 100 и 21 литр внутреннего пространства! Эти устройства помогут защитить вашу камеру, объективы и оптику от главного врага — повышенной влажности, предотвращая появление плесени и грибка.
Новые призмы для спецэффектов
9 апреля 2026 г.

Москва, «Фотогора» — Если привычные объективы больше не вдохновляют, а хочется добавить в кадр магию, игру света и неожиданные эффекты, у нас отличная новость. В магазине появились новые позиции из семейства призм и спецэффектов от бренда Fotokvant серии PRP .
Широкий выбор фонов Fotokvant — пополнение в фотомагазине
27 марта 2026 г.

У нас отличная новость для студийных фотографов и всех, кто создаёт качественный контент! В интернет-магазине photogora.ru — большое поступление фонов российского бренда Fotokvant.
Поступление систем крепления и монтажа
10 марта 2026 г.

Большое поступление профессиональных систем для монтажа оборудования в студии от бренда Fotokvant:Fotokvant LS-3049 PRO стальная стойка с колесами для тяжелого оборудованияСистемы подъема фона B-3W, B-4W и RAC-BRА также напольные и настенные журавли, стойки и многое другое
Блог
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
(не задано)

Тед Гор — пейзажный фотограф из Южной Калифорнии, получивший широкое международное признание за разр...
Profoto представила вспышки B20 и B30 с LED-подсветкой
30 июня 2025 г.

Profoto анонсировала новые аккумуляторные вспышки B20 и B30, являющиеся развитием серии B10. Модель
Даниэль Чонг: Создатель гиперреальности
4 июля 2025 г.

Даниэль Чонг родился на Маврикии. По происхождению он китаец, по гражданству — француз.
