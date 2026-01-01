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Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением

Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением

Grifon
Артикул: NVF-9764

Grifon LED 550 - фотобокс 50х50х50 см со светодиодным освещением. Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

Описание

Фотобокс Grifon LED 550 со светодиодным освещением (50x50 см)

Grifon LED 550 — это компактный фотобокс со встроенным светодиодным освещением, предназначенный для бестеневой предметной съемки. Он идеально подходит для создания качественных каталогов, съемки товаров для интернет-магазинов и любых других задач, где требуется равномерное освещение без резких теней. Фотобокс имеет два окна (сверху и спереди), что обеспечивает различные углы съемки и удобство работы с объектами.

Характеристики

  • Размер: 50×50 см.
  • Освещение: 120 светодиодов, мощность 50 Вт.
  • Цветовая температура: 5400 K.
  • Индекс цветопередачи (CRI): 82.
  • Вес: 4 кг.
  • Питание: 85-260V, 50/60 Гц.

Советы по использованию

Чтобы получить максимальную отдачу от вашего фотобокса, вот несколько практических советов:

  • Выбор фона: Экспериментируйте с четырьмя цветами фонов, которые входят в комплект. Белый фон создает чистый, минималистичный вид, черный добавляет драматичности, серый — универсальный нейтральный вариант, а оранжевый можно использовать для креативных и теплых сцен.
  • Обработка стеклянных и глянцевых объектов: При съемке отражающих предметов старайтесь располагать камеру под небольшим углом к объекту, чтобы избежать отражений. Используйте окна фотобокса для выбора оптимального ракурса.

Почему необходим штатив

Использование штатива при работе с фотобоксом — это не рекомендация, а важное условие для получения качественных снимков. Вот основные причины:

  • Резкость и отсутствие смаза: Штатив исключает малейшее дрожание камеры, гарантируя идеально четкие кадры, особенно при длинных выдержках.
  • Стабильность композиции: Закрепив камеру на штативе, вы можете точно выстроить кадр, что важно при съемке серии объектов.
  • Удобство при фокусировке: Штатив позволяет вам сфокусироваться на мельчайших деталях, не отвлекаясь на удержание камеры.
  • Съемка с длинной выдержкой: Для некоторых творческих задач может потребоваться длинная выдержка. Без штатива это невозможно.

Вывод: Для предметной съемки в фотобоксе штатив является вашим главным помощником. Он превращает процесс из борьбы за резкость в спокойную, контролируемую работу.

Комплектация

  • Фотобокс — 1 шт.
  • Четыре плексигласовых фона (черный, белый, оранжевый, серый).

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