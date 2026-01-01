Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением

Фотобокс Grifon LED 550 со светодиодным освещением (50x50 см)
Grifon LED 550 — это компактный фотобокс со встроенным светодиодным освещением, предназначенный для бестеневой предметной съемки. Он идеально подходит для создания качественных каталогов, съемки товаров для интернет-магазинов и любых других задач, где требуется равномерное освещение без резких теней. Фотобокс имеет два окна (сверху и спереди), что обеспечивает различные углы съемки и удобство работы с объектами.
Характеристики
- Размер: 50×50 см.
- Освещение: 120 светодиодов, мощность 50 Вт.
- Цветовая температура: 5400 K.
- Индекс цветопередачи (CRI): 82.
- Вес: 4 кг.
- Питание: 85-260V, 50/60 Гц.
Советы по использованию
Чтобы получить максимальную отдачу от вашего фотобокса, вот несколько практических советов:
- Выбор фона: Экспериментируйте с четырьмя цветами фонов, которые входят в комплект. Белый фон создает чистый, минималистичный вид, черный добавляет драматичности, серый — универсальный нейтральный вариант, а оранжевый можно использовать для креативных и теплых сцен.
- Обработка стеклянных и глянцевых объектов: При съемке отражающих предметов старайтесь располагать камеру под небольшим углом к объекту, чтобы избежать отражений. Используйте окна фотобокса для выбора оптимального ракурса.
Почему необходим штатив
Использование штатива при работе с фотобоксом — это не рекомендация, а важное условие для получения качественных снимков. Вот основные причины:
- Резкость и отсутствие смаза: Штатив исключает малейшее дрожание камеры, гарантируя идеально четкие кадры, особенно при длинных выдержках.
- Стабильность композиции: Закрепив камеру на штативе, вы можете точно выстроить кадр, что важно при съемке серии объектов.
- Удобство при фокусировке: Штатив позволяет вам сфокусироваться на мельчайших деталях, не отвлекаясь на удержание камеры.
- Съемка с длинной выдержкой: Для некоторых творческих задач может потребоваться длинная выдержка. Без штатива это невозможно.
Вывод: Для предметной съемки в фотобоксе штатив является вашим главным помощником. Он превращает процесс из борьбы за резкость в спокойную, контролируемую работу.