Фон для актерских самопроб

Спрашивали — отвечаем: какой фон нужен для самопроб и почему это важно

В последнее время актеры все чаще сталкиваются с требованием прислать на кастинг не просто резюме, а самопробу (self-tape). Это самостоятельная видеозапись сцены на камеру или смартфон, которая заменяет очное прослушивание. Звучит просто, но у режиссеров и кастинг-директоров есть четкие технические требования к таким записям. И главное из них — правильный фон. Нередко для разных ролей необходимы разные образы, как результат актеры вынуждены создавать небольшие домашние студии и все чаще приходят к нам в Фотогору за оборудованием, по опыту общения с актерами и кастинг-директорами, пишем.

Вопрос:

«Какой фон нужен для самопробы, чтобы утвердили? Дома обстановка не та, нужен фон»

Отвечаем.

Профессиональная самопроба должна выглядеть так, чтобы внимание зрителя было сосредоточено исключительно на актере, на его мимике, пластике и эмоциях. Ничто не должно отвлекать: ни обои, ни тени, ни пестрая одежда. Через фон вы передаете настроение, для режиссера важно рассмотреть вас, чтобы ничего не отвлекало. Поэтому отметаем цветные фоны и остается выбор белый, серый или черный. Но черный - сам создает настроение, а с белым сложно справиться в домашних условиях, так как он требует особого отдельного освещения. Поэтому остается серый и лучше всего подойдет именно светло-серый.

Требования к фону для самопроб

Опытные кастинг-директора единодушны в рекомендациях:

  • Цвет — нейтральный светло-серый. Именно этот тон считается оптимальным: он не «забирает» цвет кожи, не создает бликов (как белый) и не давит на зрителя (как черный). Светло-серый фон позволяет актеру органично «вписаться» в кадр, а при необходимости его легко заменить при постобработке.
  • Ширина фона — от 1,5 до 2 метров. Это минимальная ширина, которая позволяет снимать актера в рост или поясно, не выходя за пределы фона. При этом это не стандартный студийный фон шириной 2,7, для которого нужно в доме много места. С другой стороны узкий фон (например, обычный рулон бумаги для рисования) будет ограничивать вас в движении и композиции. Комфортная ширина — 2 метра, что позволяет сделать кадр без «съезжающих» краев, но минимум - 1,5 метра.
  • Материал — пластик или бумага.
  • Бумажные фоны (бесшовная фотобумага) — классика. Они дают равномерную фактуру, но требуют аккуратного обращения (мнутся, рвутся).
  • Пластиковые фоны — более практичное и долговечное решение для дома и студии. Их можно протирать, они не мнутся и служат годами. Однако не бывают больших размеров

Свет — половина успеха

Не используйте домашний свет. Каждый актер понимает важность света. Если фон нужен чтобы скрыть обстановку и не отвлекать от актера, то свет - рисует по актеру и показывает его достоинства и расставляет акценты. Домашний свет для съемки ужасен, чаще всего теплый и неуправляемый, светит только сверху образуя тени под глазами и подбородком. То, что для уюта является большим плюсом, для съемки - сущий кошмар.

Для самопроб не нужна большая студия, достаточно пары небольших софтбоксов. Оптимальным считается небольшой софтбокс или октбокс. Это источник направленного, но мягкого рассеянного света, который красиво моделирует лицо и не создает жестких теней. Один софтбокс (диаметром 40–60 см), установленный под углом 45 градусов к актеру, может кардинально улучшить качество записи.

Но один источник света может создавать слишком драматичную картину, так как с обратной стороны будет образовывать глубокую тень. Чтобы этого избежать нужен второй источник света - либо второй софтбокс, но если бюджет или места немного, то можно обойтись отражателем.



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