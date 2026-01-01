Wansen PB-1520 фон пластиковый светло-серый 1,5х2 м

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.
Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.