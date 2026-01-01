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Wansen PB-1520 фон пластиковый светло-серый 1,5х2 м
Wansen PB-1520 фон пластиковый светло-серый 1,5х2 м
Wansen PB-1520 фон пластиковый светло-серый 1,5х2 м

Wansen PB-1520 фон пластиковый светло-серый 1,5х2 м

Wansen
Артикул: DAN-7866

Фон пластиковый Wansen PB-1520 светло-серый, размер - 1,5х2 м. Пластиковый, матовый фон светло-серого цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1,5х2 м.
Данный оттенок фона идеален для съемки белых предметов, так как подчеркивает белизну снимаемого и позволяет не пересвечивать при съемке даже на телефон.

Описание

Пластиковый студийный фон применяют для съемки портретов и предметной съемки, когда требуется матовая, небликующая поверхность. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, он легко моется и очень долговечен.

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