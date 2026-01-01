Styler GL01816 репродукция Зерна на стекле 30X30см

Карниз Fotokvant BQCR-1 на потолок для штор-блэкаут, длина - 1 м.
Металлический карниз для установки штор-блэкаут, с одной направляющей. Крепится на потолок. Цвет - белый. Длина - 1 м.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Репродукция Зерна Styler GL01816 на стекле, размер - 30X30 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X30 см.
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Карниз Fotokvant BQCR-1 на потолок для штор-блэкаут, длина - 1 м.
Металлический карниз для установки штор-блэкаут, с одной направляющей. Крепится на потолок. Цвет - белый. Длина - 1 м.
Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.
Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Пластиковый художественный фон LAXY №74.
Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.
Клетка для смартфона iPhone 11 Pro SmallRig 2775 Pro Mobile Cage (17 мм).
Риг-система для смартфона iPhone 11 Pro, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Имеет крепление для объектива с резьбой 17 мм. Цвет - темно-оливковый.
Пластиковый художественный фон LAXY №81.
Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.
Репродукция Манхэттен на холсте Styler CA-00237, размер - 60X150 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на синтетическом холсте. Холст натянут на подрамник. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 60X150 см.
Пластиковый художественный фон LAXY №53.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует структуру листа растения в черно-белых тонах.
Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.