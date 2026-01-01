Styler GL01816 репродукция Зерна на стекле 30X30см

Арт. DAN-5400

до конца распродажи 8 дн, 5 ч

Пластиковый художественный фон LAXY №74.

Фотофон изготовлен из тонкого пластика. Не мнется, гибкий, легко сворачивается в трубочку, приятный и мягкий на ощупь. Матовая поверхность не производит бликов при съемке, в связи с чем фон подходит для макросъемки. Фоны не подвержены выцветанию, для их изготовления использовалась печать с эффектом 3D. Пластиковые фоны LAXY легко очищаются от любых видов загрязнений, не только мыльной водой и губкой, но и спиртовыми растворами. Размер - 30х30 см.