LAXY №53 фон пластиковый с рисунком паутинки листьев

Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Пластиковый художественный фон LAXY №53.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует структуру листа растения в черно-белых тонах.
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Репродукция Оливки1 Styler GL00874 на стекле, размер - 30X80 см.
Репродукция выполнена методом цифровой печати на стекле. Послужит оригинальным элементом декора офисного помещения или жилой комнаты. Размер - 30X80 см.
Рюкзак Tenba Cineluxe Backpack 24 для фото и видеотехники.
Рюкзак предназначен для профессиональных видеокамер и кинокамер ARRI, Sony, Canon, RED, Blackmagic с установленным обвесом и другим дополнительным оборудованием и аксессуарами длиной до 53 см.
Fotokvant BQT-LG шторы-блэкаут светло-серого цвета на тесьме.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - тесьма. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Сумка Tenba Tripack T538 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 52 дюймов. Внешние размеры - 22x22x135 см. Внутренние размеры - 21,5x21,5x134,5 см. Вес - 771 г. Цвет - черный.
Клетка для смартфона iPhone 11 Pro SmallRig 2775 Pro Mobile Cage (17 мм).
Риг-система для смартфона iPhone 11 Pro, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Имеет крепление для объектива с резьбой 17 мм. Цвет - темно-оливковый.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STO-22 в подарочной деревянной коробочке.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в художественном стиле и упакованный в оригинальный деревянный футляр, ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
Система установки камеры PhotoMechanics Camera Holder.
Предназначена для крепления камеры на фотомашине. Подходит для фотомашин S-60ML, S-60MLK, S-60ML+, заменяет обычный штатив и упрощает процесс съемки и выбора ракурса.