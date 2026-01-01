LAXY №53 фон пластиковый с рисунком паутинки листьев

Арт. DAN-5007

Клетка для смартфона iPhone 11 Pro SmallRig 2775 Pro Mobile Cage (17 мм).

Риг-система для смартфона iPhone 11 Pro, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Имеет крепление для объектива с резьбой 17 мм. Цвет - темно-оливковый.