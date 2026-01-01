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-12 %
LAXY №53 фон пластиковый с рисунком паутинки листьев
LAXY №53 фон пластиковый с рисунком паутинки листьев

LAXY №53 фон пластиковый с рисунком паутинки листьев

Laxy
Артикул: DAN-5104

Пластиковый художественный фон LAXY №53.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует структуру листа растения в черно-белых тонах.

Описание

LAXY №53 фон пластиковый с рисунком паутинки листьев

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