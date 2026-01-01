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SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 150 Mb/s 256GB (SDSDXVA-128G-GNCIN) карта памяти

SanDisk Extreme SDXC Class10 UHS-I 150 Mb/s 256GB (SDSDXVA-128G-GNCIN) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-4877

Карта памяти SanDisk Extreme SDXC 256GB Class10 UHS-I U3 V30 150 Mb/s(SDSDXV5-256G-GNCIN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 150 МБ/с). Скорость чтения до 150 МБ/с, скорость записи до 70 МБ/с. 

Описание

Карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей. 

Карта имеет возможность восстановления данных программой RescuePRO Deluxe. Это ПО позволяет легко восстанавливать файлы, которые были случайно удалены (требуется загрузка).

Благодаря классу скорости видео UHS 30 (V30) у карт объемом 32-256 Гб и классу скорости UHS 3 (U3) карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD.
Карта позволяет делать последовательные снимки в режиме серийной съемки, не пропуская кадры.

Характеристики:

  • объем карты памяти - 256 Гб
  • класс скорости - Class 10 UHS-I U3 V30 
  • скорость чтения - до 150 Мб/с
  • скорость записи - до 70 Мб/с
  • стандарт памяти - SDXC
  • размер - 24х32х2,1 мм

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