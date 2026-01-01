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YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео
YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео
YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео

YongNuo YN1200 LED 5500K осветитель на 1200 светодиодов с д/у для фото и видео

Yongnuo
Артикул: NVF-8136

YongNuo YN1200 LED – самый мощный осветитель в линейке принадлежностей для фото и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 1200 светодиодов, выдающих световой поток мощностью 9600 Лм и цветовую температуру – 5500 К. 

Описание

Прибор оборудован двойным диммером, который помогает сделать настройку яркости точно и аккуратно. Он оборудован встроенным вентилятором охлаждения, поэтому может работать без проблем продолжительное время. Передняя рассеивающая панель оборудована магнитными держателями, что удобно для быстрой установки.

Осветитель имеет беспроводной восьмиканальный пульт ДУ на 2,4 Ггц и мобильное приложение для смартфона работающего под управлением IOS/ANDROID, что помогает удаленно включать-выключать прибор и управлять световым потоком. Прибор может работать от литий-ионных аккумуляторов (приобретаемых отдельно), до четырех шт., либо к нему можно подключать внешний блок питания номиналом 19V 5A DC (приобретается отдельно). YongNuo AC ADAPTER YN760, арт.DAN-1173

Универсальный пульт ДУ, используемый для управления, имеет 8 каналов, что позволяет управлять восьмью разными приборами раздельно. Приложение для смартфона, фактически дублирует функции пульта ДУ и предоставляет те же возможности.

Электронная система позволяет не только экономить заряд батарей, но и отслеживать остаточную емкость во время работы.

Эта версия прибора имеет цветовую температуру свечения 5500K и для регулировки цветовой температуры в комплекте имеются два светофильтра, рукоятка, идущая в комплекте, которая позволяет устанавливать прибор на студийную стойку, а гнездо 1/4 дюйма дает возможность привинчивать его к любому фотоштативу.

Характеристики:

  • количество светодиодов – 1200
  • цветовая температура, К – 5500
  • диммер – да 
  • размер, см – 34,5x23x6,4
  • угол освещения, град. – 55
  • вес, кг – 1,68

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