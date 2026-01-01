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SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти
SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти

SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти

Sandisk
Артикул: DAN-8425

Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10UHS-I U3 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 200 МБ/с). 

Описание

Карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей. Благодаря классу скорости видео UHS 30 (V30) (только 32-256 ГБ) и классу скорости UHS 3 (U3) карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC и SDXC UHS-I позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD.

Характеристики:

  • объем карты памяти - 256 Гб.
  • класс скорости - Class 10 UHS-I U3 V30.
  • скорость чтения - до 200 Мб/с.
  • скорость записи - до 140 Мб/с.
  • стандарт памяти - SDXC.

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