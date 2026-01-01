SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти

Арт. DAN-4206

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Вспышка накамерная Godox Ving V1N TTL с круглой головкой для Nikon.

Накамерная вспышка мощностью 76 Дж для Nikon. Голова регулируется по горизонтали на 330 градусов и по вертикали от -7 до 120 градусов. Высокоскоростная синхронизация 1/8000 c, экспокоррекция (FEC, FEB и FEL), синхронизация по первой и второй шторкам, автоматический зум 28-105 мм. Питание от аккумулятора. Вес - 530 г.