SanDisk Extreme Pro SDXC256GB Class10 UHS-I U3 V30 200 Mb/s (SDSDXXD-256G-GN4IN) карта памяти

Карты памяти SanDisk Extreme SDHC и SDXC UHS-I отличаются ударопрочностью и водонепроницаемостью, работают при широком диапазоне температур и защищены от воздействия рентгеновских лучей. Благодаря классу скорости видео UHS 30 (V30) (только 32-256 ГБ) и классу скорости UHS 3 (U3) карты памяти SanDisk Extreme PRO SDHC и SDXC UHS-I позволяют записывать непрерывное видео в формате 4K UHD и Full HD.
Характеристики:
- объем карты памяти - 256 Гб.
- класс скорости - Class 10 UHS-I U3 V30.
- скорость чтения - до 200 Мб/с.
- скорость записи - до 140 Мб/с.
- стандарт памяти - SDXC.