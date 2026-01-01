Panasonic Basic (BQ-CC61USB) зарядное устройство для аккумуляторов АА/ААА

Описание

Устройство имеет два светодиода, которые оповестят об окончаниии процесса заряда (по одному светодиоду на каждую пару аккумуляторов), а встроенная система защиты вовремя отключит его, по таймеру.

Данное зарядное устройство имеет входной разъем USB Micro-B. Выходное напряжение 5В. Время полной зарядки аккумуляторов составляет около 10 часов.