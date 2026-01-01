Характеристики:
- Емкость: 256 ГБ
- UHS-II/V60/U3/Класс 10
- Максимальная скорость чтения: 280 МБ/с
- Максимальная скорость записи: 150 МБ/с
- Минимальная скорость записи: 60 МБ/с
- Запись видео 8K, 4K и Full HD
- Защита от воды/ударов/рентгеновского излучения
Москва
Малая Семеновская 3с6
Delkin Devices Prime SDXC 256GB UHS-II V60 карта памяти.
Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-II серии Prime отличается высокой скоростью записи: класс V60 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 60 Мбайт/с (480 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 100 Мбайт/с, а скорость чтения: 300 Мбайт/с. Столь высокие скорости позволяют быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке, записывать видео 4К с низким сжатием, а также быстро переносить большие объемы файлов. Карта обратно совместима с устройствами UHS-I, но с ними скорость чтения и записи будут ниже: класс снижается до U3 / V30.
Характеристики:
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