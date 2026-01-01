Артикул: MTG-0916

Delkin Devices Prime SDXC 256GB UHS-II V60 карта памяти.

Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-II серии Prime отличается высокой скоростью записи: класс V60 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 60 Мбайт/с (480 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 100 Мбайт/с, а скорость чтения: 300 Мбайт/с. Столь высокие скорости позволяют быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке, записывать видео 4К с низким сжатием, а также быстро переносить большие объемы файлов. Карта обратно совместима с устройствами UHS-I, но с ними скорость чтения и записи будут ниже: класс снижается до U3 / V30.