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Delkin Devices Prime SDXC 256GB UHS-II V60 карта памяти

Delkin Devices Prime SDXC 256GB UHS-II V60 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0916

Delkin Devices Prime SDXC 256GB UHS-II V60 карта памяти. 

Карта памяти Delkin Devices формата SDXC UHS-II серии Prime отличается высокой скоростью записи: класс V60 гарантирует минимальную скорость записи не ниже 60 Мбайт/с (480 Мбит/с) от начала и до полного заполнения свободного места. Максимальная скорость записи составляет 100 Мбайт/с, а скорость чтения: 300 Мбайт/с. Столь высокие скорости позволяют быстро освобождать буферную память камеры при высокоскоростной серийной съемке, записывать видео 4К с низким сжатием, а также быстро переносить большие объемы файлов. Карта обратно совместима с устройствами UHS-I, но с ними скорость чтения и записи будут ниже: класс снижается до U3 / V30.

Описание

Характеристики:

  • Емкость: 256 ГБ
  • UHS-II/V60/U3/Класс 10
  • Максимальная скорость чтения: 280 МБ/с
  • Максимальная скорость записи: 150 МБ/с
  • Минимальная скорость записи: 60 МБ/с
  • Запись видео 8K, 4K и Full HD
  • Защита от воды/ударов/рентгеновского излучения

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