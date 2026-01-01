Fotokvant Eyecup EG наглазник для камер Canon

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EG.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Grifon CB03-4 - сумка 24х36х104 см для хранения и переноски стоек для студийного освещения и фотозонтов. Изготовлена из качественного синтетического материала. Имеет продольную молнию сверху и круговую - с торца.
Falcon Eyes SSA-SBU 6090 – софтбокс для использования с импульсными источниками освещения серии SS.
Размер 60х90 см, отражающая поверхность — серебро. Может использоваться со вспышками диаметром до 100 мм любых фирм-производителей. Вес - 0,73 кг.