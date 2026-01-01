images
images
images
images
images
VSGO DKL-15 Grey набор путешественника для чистки оптики цвет-серый
VSGO DKL-15 Grey набор путешественника для чистки оптики цвет-серый
VSGO DKL-15 Grey набор путешественника для чистки оптики цвет-серый
VSGO DKL-15 Grey набор путешественника для чистки оптики цвет-серый
VSGO DKL-15 Grey набор путешественника для чистки оптики цвет-серый

VSGO DKL-15 Grey набор путешественника для чистки оптики цвет-серый

VSGO
Артикул: DAN-3590

Набор путешественника VSGO DKL-15 Grey для чистки оптики, цвет - серый.

Набор для чистки оптики включает в себя мини-грушу для сдувания пыли, графитовый карандаш с кисточкой, чистящие салфетки из микрофибры белого цвета, салфетку из искусственной замши, жидкость для чистки линз и влажные салфетки.

Описание

Мини-груша предназначена для сдувания пыли с поверхностей и стыков в камерах и других оптических приборах. Будет полезна при работе с фотоаппаратурой, часовыми механизмами и в микроэлектронике.

Чистящий карандаш на основе углерода с одной стороны служит для легкого удаления жирных пятен, отпечатков пальцев и грязи, не повреждая поверхность линз. Мягкая кисть из высококачественного нейлона с другой стороны предназначена для удаления пыли в стыках.

Салфетка из микрофибры белого цвета размером 15x15 см разработана для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Изготовлена по уникальной технологии лазерной резки, без ворса. 

Чистящая салфетка из искусственной замши размером 11.5x15 см может эффективно применяться для протирки очков, компакт-дисков, а также ЖК-экранов мониторов, камер и мобильных телефонов.

Жидкость для чистки линз специально предназначена для ухода за оптикой фототехники. Раствор изготовлен на основе абсолютно чистой воды с удельным сопротивлением 18 мегаом.

Влажные салфетки предназначены для чистки фото и видео объективов, а также дисплеев различных гаджетов. 

Все предметы из комплекта изготовлены из качественных и не токсичных материалов. Набор поставляется в компактной и удобной упаковке.

Комплектация

  • Мини-груша - 1 шт.
  • Чистящий карандаш - 1 шт.
  • Салфетки из микрофибры белого цвета размером 15x15 см - 5 шт.
  • Чистящая салфетка из искусственной замши размером 11.5x15 см - 1 шт.
  • Жидкость для чистки линз объем 30 мл. - 1 шт.
  • Влажные салфетки - 10 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Арт. DAN-1052
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 4 ч

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером
Арт. VBR-124
Falcon Eyes CL-35M струбцина-зажим с адаптером
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 18 ч

Falcon Eyes CL-35M - струбцина-зажим с адаптером.

Зажим для студийного оборудования. Вес - 250 грамм.

-10 %920 ₽
820 ₽
В корзину

Видео

Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Зоммер Джорджио
Зоммер Джорджио
Ян Берри — фотохудожник, создающий картины из джинсовых лоскутков
Ян Берри — фотохудожник, создающий картины из джинсовых лоскутков
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.