VSGO (ВэЭсГоу)

VSGO — компания-производитель профессиональных средств для чистки, ухода за фототехникой/

«Родина» бренда — КНР, он работает на мировом рынке более десяти лет, а его дистрибьюторская сеть охватывает более 40 представителей по всей планете. Интернет-магазин Фотогора тесно сотрудничает с производителем и предлагает его продукцию с гарантией качества, оригинальности и доступности.

Принцип, по которому производятся средства для чистки оптики VSGO, — «европейское качество по китайской цене». Все товары сертифицированы по RoHS и SGS, безопасны для чувствительной оптики и человеческого здоровья. Формулы чистящих средств профессионально разрабатываются и постоянно совершенствуются, а процесс производства стерилен, попадание пыли, грязи на товары исключено.

Все изделия, предназначенные для непосредственного контакта с оптикой и цифровой техникой, поставляются в вакууме, одноразовой упаковке

Средства VSGO заслужили высокую оценку от ведущих изготовителей зеркальных фотокамер и объективов — Nikon, Namron, Fujifilm, B+W и многих других.

Среди продукции, которую выпускает компания:

сверхтонкая микрофибра для очистки прецизионных оптических линз в камерах, микроскопах, телескопах, а также стекол очков;

чистящие клиновидные «швабры» в индивидуальных пакетах — щеточки, вытирающие с оптики пыль, пятна и отпечатки пальцев, отлично подходят для CCD/CMOSматриц в зеркальных камерах и других труднодоступных, «чувствительных» поверхностей;

очищающие жидкости для матриц камер и линз — средства без спирта, на основе воды, очищенной воды с удельным сопротивлением 18 МОм;

груши для сдувания пыли из качественной резины и силикатного геля;

антистатические перчатки, влажные салфетки, хлопковые палочки и многое другое.

Также на сайте Фотогора продаются комплекты VSGO из 10, 20 и более предметов.



