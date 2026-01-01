images
Nissin Commander Air 1 Canon радиотансмиттер

Nissin Commander Air 1 Canon радиотансмиттер

Nissin
Артикул: NVF-5819

Nissin Commander Air 1 Canon – представляет собой компактное устройство, которое устанавливается в разъем горячий башмак на камере. Благодаря полной поддержке фирменной TTL-системы Canon, он передает на совместимые вспышки все команды управления от камеры в автоматическом режиме. 

Описание

В трансмиттере Nissin Air 1 используется технология передачи данных по радиоканалу, которая обеспечивает работу системы беспроводного управления Nissin NAS.

В отличие от традиционной оптической технологии синхронизации с помощью инфракрасного канала, использовавшейся в предыдущих моделях Nissin, система NAS обладает целым рядом преимуществ:

  1. отсутствие необходимости размещать устройства в поле зрения оптических датчиков;
  2. отсутствие негативного воздействия на управление непрозрачных препятствий;
  3. гарантированный радиус бесперебойного действия 30 метров;
  4. возможность установки разных каналов передачи и жесткой привязки вспышки к конкретному трансмиттеру, для исключения ошибочных срабатываний при работе нескольких фотографов в одном месте;
  5. меньше ошибок при передаче установок с передатчика на принимающее устройство;
  6. возможность дистанционного контроля более широкого спектра установок.

Для коррекции установок и ручных настроек в трансмиттере предусмотрен интерфейс, повторяющий удобную и простую в обращении панель управления вспышек Nissin Di700 и Di700A. Благодаря продуманной конструкции все необходимые установки можно задать в одно движение, выбирая настройки с помощью многофункционального диска и подтверждая действия клавишей S. Выбранные установки наглядно отображаются на цветной диодной панели.

Основные особенности Nissin Air 1:

  • простой интерфейс – управление с помощью колеса и одной кнопки, наглядное отображение установок на цветном диодном экране
  • компенсация мощности в TTL-режиме. Возможность вносить поправку в автоматически выбранное значение мощности импульса в пределах ±2 ступеней
  • ручное управление мощностью. Установка значения яркости импульса в 8 шагов от 1/1 до 1/128 мощности
  • ручное управление зумом. Трансмиттер дает возможность вручную управлять углом рассеивания импульса Di700A в пределах 24-200 мм
  • высокоскоростная синхронизация. Поддержка синхронизации на выдержках вплоть до 1/8000 с при использовании совместимых с данной функцией камеры и вспышек
  • режимы синхронизации по шторкам. Для достижения различных художественных эффектов фотограф может воспользоваться функциями синхронизации по 1 или по 2 шторке затвора
  • встроенная подсветка АФ. Яркая отключаемая диодная лампа помощи при фокусировке подсветит объект съемки для точного наведения резкости в условиях недостаточного освещения

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 4 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Арт. NVF-3096
Fotokvant RFLH-17 подставка для накамерной вспышки или накамерного осветителя
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 6 ч

Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.

Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.

-5 %250 ₽
230 ₽
В корзину
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Арт. DAN-8041
Fotokvant LED-320AS светодиодный осветитель со шторками
Наличие
в наличии 4-10 шт

Светодиодный осветитель Fotokvant LED-320AS со шторками.

Накамерный светодиодный осветитель мощностью 28 Вт. Состоит из 320 ярких светодиодов, 1300 LUX (1 м). Осветитель прекрасно подходит для предметной съемки, создания фото- и видеорепортажей и т.п. Обеспечивает красивое ровное мягкое освещение с широким спектром. Модель имеет цветовую температуру 3200-5600 К. Комплектуется складными шторками.

3 180 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Арт. NVF-1842
Fotokvant RFLH-07 переходник для фотовспышки холодный башмак на резьбу 1/4 дюйма металлический
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 6 ч

Fotokvant RFLH-07 – металлический адаптер для крепления вспышки на винт 1/4". Оснащен удобным винтом-зажимом. Предназначен для крепления вспышки, накамерных микрофонов и прочего на штативы, стойки, риг-системыэ

-5 %160 ₽
150 ₽
В корзину
-10 %
Godox LMD-40C петличный микрофон двойной
Godox LMD-40C петличный микрофон двойной
Godox LMD-40C петличный микрофон двойной
Арт. DAN-7488
Godox LMD-40C петличный микрофон двойной
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Петличный микрофон Godox LMD-40C, двойной.

Двойной всенаправленный конденсаторный петличный микрофон, имеет чувствительность -32дБ±2дБ, 20Гц-20кГц, универсальное подключение камера/смартфон. Корпус изготовлен из алюминия. Длина кабеля - 4 м, штекер - TRRS 3,5 мм. В комплекте переходник на jack 6,3 5мм, съемная клипса и поролоновая ветрозащита.

-10 %3 790 ₽
3 410 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Арт. DAN-4812
Falcon Eyes LSB-40 PRO сумка для студийного оборудования
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Сумка Falcon Eyes LSB-40 PRO для студийного оборудования.

Трехсекционная сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Размер - 100х20х20 см. Вес - 1,06 кг.

-10 %2 550 ₽
2 290 ₽
В корзину
Хит
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Арт. FTR-567
Grifon-2000 стойка студийная 200 см в чехле
Наличие
более 10 шт

Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.

1 200 ₽
В корзину

Видео

10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
10 вариантов съёмки со стабилизатором для эпичных видео
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
Как раскрепостить модель. Очень короткий, но очень действенный совет
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
​Обзор уникального 3D стола со светящейся поверхностью
FST E-250 импульсная студийная вспышка
FST E-250 импульсная студийная вспышка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.