VSGO CS-10 жидкость для чистки

Жидкость для чистки матриц. Без спирта, специально разработана для очистки сенсоров. Быстро испаряется, безопасна для фильтров низких частот. Рекомендуется использовать со специальнами швабрами под конкретный размер матриц.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет красный.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.