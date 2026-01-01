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VSGO CS-10 жидкость для чистки

VSGO CS-10 жидкость для чистки

VSGO
Артикул: DAN-8787

Жидкость для чистки сенсоров цифровых камер. Рекомендуется использовать с швабрами для очистки матриц.  

Описание

Жидкость для чистки матриц. Без спирта, специально разработана для очистки сенсоров. Быстро испаряется, безопасна для фильтров низких частот. Рекомендуется использовать со специальнами швабрами под конкретный размер матриц. 

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