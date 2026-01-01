Fotokvant BN-1621 Heavenly нетканый фон 1,6х2,1 м небесный

Фон намотан на плотную картонную трубу за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Голубой фон нередко используется для съемки портретов детей, детских праздников и фото на документы.
Fotokvant V-2122 - система установки фона ворота состоит из двух стоек высотой до 2,1 метра и горизонтальной двухсекционной перекладины для установки фона до 2,2 метра. Система предназначена, в первую очередь, для студий на выезде, в сложенном состоянии очень компактна и удобна в транспортировке.