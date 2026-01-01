Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAPII-58-Clean крышка для объектива 58 мм. Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения. Оснащена удобным механизмом для снятия и одевания на переднюю линзу объектива. Подходит под все объективы с диаметром 58 мм.
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Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.
Профессиональный пневмоочиститель для кинотехники 500 мл. Предназначен для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства кино-, видео- и аудиоаппаратуры, компьютерной, офисной и бытовой техники. Состав: алифатические углеводороды более 30%, тетрафторэтан более 30%. Отличается повышенным давлением, и предназначен для внутреннего использования.