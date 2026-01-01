Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный

Описание

Nisi Lipstick Lens Pen Black – мини-карандаш для чистки оптики в форм-факторе помады

Nisi Lipstick Lens Pen Black — это ультракомпактный карандаш для чистки оптических поверхностей, выполненный в форм-факторе помады (длина в сложенном виде около 8 см). Он легко помещается в любой карман, косметичку или небольшой кофр для объектива, всегда оставаясь под рукой.

Модель предназначена для бережного удаления пыли и отпечатков пальцев с объективов фото- и видеокамер, фильтров, видоискателей, окуляров и другой оптики. Двусторонняя конструкция включает выдвижную мягкую щётку и чистящий наконечник из микрофибры со специальной пропиткой, которая не оставляет разводов.

Ключевые особенности

Миниатюрный размер: в сложенном виде напоминает помаду (около 8 см) — помещается даже в самую маленькую дамскую сумку.

в сложенном виде напоминает помаду (около 8 см) — помещается даже в самую маленькую дамскую сумку. Двусторонняя конструкция: с одной стороны — выдвижная щётка для удаления пыли, с другой — чистящий наконечник для отпечатков пальцев.

с одной стороны — выдвижная щётка для удаления пыли, с другой — чистящий наконечник для отпечатков пальцев. Безопасный чистящий состав: специальная пропитка наконечника испаряется без следа, не повреждает просветляющие покрытия линз.

специальная пропитка наконечника испаряется без следа, не повреждает просветляющие покрытия линз. Мягкая щётка: из натурального или синтетического ворса — аккуратно смахивает песок и пыль, не царапая стекло.

из натурального или синтетического ворса — аккуратно смахивает песок и пыль, не царапая стекло. Наконечник из микрофибры: удаляет жирные отпечатки пальцев, масляные пятна, следы от брызг.

удаляет жирные отпечатки пальцев, масляные пятна, следы от брызг. Система «самоочистки»: при вращении наконечника открывается чистый участок чистящего материала.

при вращении наконечника открывается чистый участок чистящего материала. Стильный дизайн: чёрный матовый корпус выглядит эстетично и не маркий.

Технические характеристики

Тип: мини-карандаш для чистки оптики (Lens Pen)

мини-карандаш для чистки оптики (Lens Pen) Форм-фактор: «помада»

«помада» Длина в сложенном виде: около 8 см

около 8 см Щётка: выдвижная, мягкий ворс

выдвижная, мягкий ворс Чистящий наконечник: из микрофибры с пропиткой

из микрофибры с пропиткой Механизм: поворотный / выдвижной

поворотный / выдвижной Цвет корпуса: чёрный

чёрный Применение: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры

Как использовать Nisi Lipstick Lens Pen

Удаление пыли: выдвиньте щётку (обычно она находится с противоположной стороны от наконечника), аккуратно пройдитесь по поверхности линзы, чтобы смахнуть песок и пыль. Чистка отпечатков: выдвиньте мягкий наконечник, круговыми движениями от центра к краям обработайте загрязнённый участок. Обновление наконечника: если наконечник загрязнился, выдвиньте его немного сильнее или покрутите — внутри карандаша откроется чистый участок. Завершение: уберите наконечник и щётку обратно в корпус до щелчка.

Преимущества мини-формата перед обычным Lens Pen

Максимальная компактность: обычный карандаш для чистки имеет длину 15–17 см, эта модель — 8 см. Идеально для сумок малого объёма (слинг, барсетка, поясная сумка).

обычный карандаш для чистки имеет длину 15–17 см, эта модель — 8 см. Идеально для сумок малого объёма (слинг, барсетка, поясная сумка). Удобство ношения: может лежать даже в кармане джинсов или куртки.

может лежать даже в кармане джинсов или куртки. Стильный дизайн: корпус в виде помады выглядит аккуратно.

корпус в виде помады выглядит аккуратно. Полноценная функциональность: несмотря на размер, очищает не хуже старшей модели.

Для чего подходит мини-карандаш Nisi Lipstick

Путешествия и тревел-фотография: не занимает места, всегда под рукой.

не занимает места, всегда под рукой. Уличная и репортажная съёмка: быстро очистить объектив от пыли или случайного отпечатка.

быстро очистить объектив от пыли или случайного отпечатка. Предметная и студийная съёмка: поддерживать оптику в идеальной чистоте.

поддерживать оптику в идеальной чистоте. Чистка фильтров: ND, CPL, градиентных — без разводов.

ND, CPL, градиентных — без разводов. Видоискатели камер: маленькая щётка легко проникает в углубления.

Ограничения и предупреждения

Не для матрицы! Карандаш предназначен только для внешних оптических поверхностей. Для чистки сенсора используйте специальные швабры.

Карандаш предназначен только для внешних оптических поверхностей. Для чистки сенсора используйте специальные швабры. Не используйте на мокрых линзах — сначала протрите насухо.

Если на объективе песок или грязь с острыми частицами, обязательно сначала используйте щётку или грушу, чтобы не поцарапать стекло наконечником.

Срок службы ограничен: после исчезновения пропитки (обычно через 150–200 чисток) эффективность снижается, и карандаш нужно заменить.

Уход и хранение