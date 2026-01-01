Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный

Nisi Lipstick Lens Pen Black – мини-карандаш для чистки оптики в форм-факторе помады
Nisi Lipstick Lens Pen Black — это ультракомпактный карандаш для чистки оптических поверхностей, выполненный в форм-факторе помады (длина в сложенном виде около 8 см). Он легко помещается в любой карман, косметичку или небольшой кофр для объектива, всегда оставаясь под рукой.
Модель предназначена для бережного удаления пыли и отпечатков пальцев с объективов фото- и видеокамер, фильтров, видоискателей, окуляров и другой оптики. Двусторонняя конструкция включает выдвижную мягкую щётку и чистящий наконечник из микрофибры со специальной пропиткой, которая не оставляет разводов.
Ключевые особенности
- Миниатюрный размер: в сложенном виде напоминает помаду (около 8 см) — помещается даже в самую маленькую дамскую сумку.
- Двусторонняя конструкция: с одной стороны — выдвижная щётка для удаления пыли, с другой — чистящий наконечник для отпечатков пальцев.
- Безопасный чистящий состав: специальная пропитка наконечника испаряется без следа, не повреждает просветляющие покрытия линз.
- Мягкая щётка: из натурального или синтетического ворса — аккуратно смахивает песок и пыль, не царапая стекло.
- Наконечник из микрофибры: удаляет жирные отпечатки пальцев, масляные пятна, следы от брызг.
- Система «самоочистки»: при вращении наконечника открывается чистый участок чистящего материала.
- Стильный дизайн: чёрный матовый корпус выглядит эстетично и не маркий.
Технические характеристики
- Тип: мини-карандаш для чистки оптики (Lens Pen)
- Форм-фактор: «помада»
- Длина в сложенном виде: около 8 см
- Щётка: выдвижная, мягкий ворс
- Чистящий наконечник: из микрофибры с пропиткой
- Механизм: поворотный / выдвижной
- Цвет корпуса: чёрный
- Применение: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры
Как использовать Nisi Lipstick Lens Pen
- Удаление пыли: выдвиньте щётку (обычно она находится с противоположной стороны от наконечника), аккуратно пройдитесь по поверхности линзы, чтобы смахнуть песок и пыль.
- Чистка отпечатков: выдвиньте мягкий наконечник, круговыми движениями от центра к краям обработайте загрязнённый участок.
- Обновление наконечника: если наконечник загрязнился, выдвиньте его немного сильнее или покрутите — внутри карандаша откроется чистый участок.
- Завершение: уберите наконечник и щётку обратно в корпус до щелчка.
Преимущества мини-формата перед обычным Lens Pen
- Максимальная компактность: обычный карандаш для чистки имеет длину 15–17 см, эта модель — 8 см. Идеально для сумок малого объёма (слинг, барсетка, поясная сумка).
- Удобство ношения: может лежать даже в кармане джинсов или куртки.
- Стильный дизайн: корпус в виде помады выглядит аккуратно.
- Полноценная функциональность: несмотря на размер, очищает не хуже старшей модели.
Для чего подходит мини-карандаш Nisi Lipstick
- Путешествия и тревел-фотография: не занимает места, всегда под рукой.
- Уличная и репортажная съёмка: быстро очистить объектив от пыли или случайного отпечатка.
- Предметная и студийная съёмка: поддерживать оптику в идеальной чистоте.
- Чистка фильтров: ND, CPL, градиентных — без разводов.
- Видоискатели камер: маленькая щётка легко проникает в углубления.
Ограничения и предупреждения
- Не для матрицы! Карандаш предназначен только для внешних оптических поверхностей. Для чистки сенсора используйте специальные швабры.
- Не используйте на мокрых линзах — сначала протрите насухо.
- Если на объективе песок или грязь с острыми частицами, обязательно сначала используйте щётку или грушу, чтобы не поцарапать стекло наконечником.
- Срок службы ограничен: после исчезновения пропитки (обычно через 150–200 чисток) эффективность снижается, и карандаш нужно заменить.
Уход и хранение
- Держите колпачки закрытыми, когда карандаш не используется — пыль и ворсинки не должны попадать на чистящий наконечник.
- Храните в сухом месте при комнатной температуре.
- Периодически очищайте щётку, продувая её сжатым воздухом или промывая мягким мыльным раствором (полностью высушите перед использованием).