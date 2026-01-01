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Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный

Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный

Nisi
Артикул: MTG-2719

Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный. Удобный, компактный, в размере "помады для губ" карандаш для чистки и обслуживания всех видов оптики. Цвет - черный. Легко помещается в любую, даже самую маленькую сумочку, с самой компактной камерой.

Описание

Nisi Lipstick Lens Pen Black – мини-карандаш для чистки оптики в форм-факторе помады

Nisi Lipstick Lens Pen Black — это ультракомпактный карандаш для чистки оптических поверхностей, выполненный в форм-факторе помады (длина в сложенном виде около 8 см). Он легко помещается в любой карман, косметичку или небольшой кофр для объектива, всегда оставаясь под рукой.

Модель предназначена для бережного удаления пыли и отпечатков пальцев с объективов фото- и видеокамер, фильтров, видоискателей, окуляров и другой оптики. Двусторонняя конструкция включает выдвижную мягкую щётку и чистящий наконечник из микрофибры со специальной пропиткой, которая не оставляет разводов.

Ключевые особенности

  • Миниатюрный размер: в сложенном виде напоминает помаду (около 8 см) — помещается даже в самую маленькую дамскую сумку.
  • Двусторонняя конструкция: с одной стороны — выдвижная щётка для удаления пыли, с другой — чистящий наконечник для отпечатков пальцев.
  • Безопасный чистящий состав: специальная пропитка наконечника испаряется без следа, не повреждает просветляющие покрытия линз.
  • Мягкая щётка: из натурального или синтетического ворса — аккуратно смахивает песок и пыль, не царапая стекло.
  • Наконечник из микрофибры: удаляет жирные отпечатки пальцев, масляные пятна, следы от брызг.
  • Система «самоочистки»: при вращении наконечника открывается чистый участок чистящего материала.
  • Стильный дизайн: чёрный матовый корпус выглядит эстетично и не маркий.

Технические характеристики

  • Тип: мини-карандаш для чистки оптики (Lens Pen)
  • Форм-фактор: «помада»
  • Длина в сложенном виде: около 8 см
  • Щётка: выдвижная, мягкий ворс
  • Чистящий наконечник: из микрофибры с пропиткой
  • Механизм: поворотный / выдвижной
  • Цвет корпуса: чёрный
  • Применение: объективы, фильтры, видоискатели, окуляры

Как использовать Nisi Lipstick Lens Pen

  1. Удаление пыли: выдвиньте щётку (обычно она находится с противоположной стороны от наконечника), аккуратно пройдитесь по поверхности линзы, чтобы смахнуть песок и пыль.
  2. Чистка отпечатков: выдвиньте мягкий наконечник, круговыми движениями от центра к краям обработайте загрязнённый участок.
  3. Обновление наконечника: если наконечник загрязнился, выдвиньте его немного сильнее или покрутите — внутри карандаша откроется чистый участок.
  4. Завершение: уберите наконечник и щётку обратно в корпус до щелчка.

Преимущества мини-формата перед обычным Lens Pen

  • Максимальная компактность: обычный карандаш для чистки имеет длину 15–17 см, эта модель — 8 см. Идеально для сумок малого объёма (слинг, барсетка, поясная сумка).
  • Удобство ношения: может лежать даже в кармане джинсов или куртки.
  • Стильный дизайн: корпус в виде помады выглядит аккуратно.
  • Полноценная функциональность: несмотря на размер, очищает не хуже старшей модели.

Для чего подходит мини-карандаш Nisi Lipstick

  • Путешествия и тревел-фотография: не занимает места, всегда под рукой.
  • Уличная и репортажная съёмка: быстро очистить объектив от пыли или случайного отпечатка.
  • Предметная и студийная съёмка: поддерживать оптику в идеальной чистоте.
  • Чистка фильтров: ND, CPL, градиентных — без разводов.
  • Видоискатели камер: маленькая щётка легко проникает в углубления.

Ограничения и предупреждения

  • Не для матрицы! Карандаш предназначен только для внешних оптических поверхностей. Для чистки сенсора используйте специальные швабры.
  • Не используйте на мокрых линзах — сначала протрите насухо.
  • Если на объективе песок или грязь с острыми частицами, обязательно сначала используйте щётку или грушу, чтобы не поцарапать стекло наконечником.
  • Срок службы ограничен: после исчезновения пропитки (обычно через 150–200 чисток) эффективность снижается, и карандаш нужно заменить.

Уход и хранение

  • Держите колпачки закрытыми, когда карандаш не используется — пыль и ворсинки не должны попадать на чистящий наконечник.
  • Храните в сухом месте при комнатной температуре.
  • Периодически очищайте щётку, продувая её сжатым воздухом или промывая мягким мыльным раствором (полностью высушите перед использованием).

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