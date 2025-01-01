Популярное

Nisi — это китайский бренд, специализирующийся на производстве средств очистки, высококачественных оптических фильтров и аксессуаров для фотографии и видеосъемки. Компания завоевала репутацию благодаря инновационным технологиям, таким как многослойное нанопокрытие, которое минимизирует блики и повышает светопропускание. Ассортимент включает ND-фильтры, градиентные (GND), поляризационные (CPL) и UV-фильтры, а также системы крепления для сверхширокоугольных объективов.

Особой популярностью пользуются фильтры Nisi с резьбой и прямоугольные системы, которые обеспечивают высокую резкость и цветопередачу без искажений. Бренд уделяет внимание прочности материалов, используя закаленное стекло и алюминиевые рамки, что делает продукцию устойчивой к царапинам и ударам. Благодаря сочетанию передовых технологий, точного производства и доступной цены, Nisi стал выбором многих профессиональных фотографов, особенно в жанрах пейзажной и архитектурной съемки.