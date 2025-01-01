Популярное

Фильтр

Nisi — это китайский бренд, специализирующийся на производстве средств очистки, высококачественных оптических фильтров и аксессуаров для фотографии и видеосъемки. Компания завоевала репутацию благодаря инновационным технологиям, таким как многослойное нанопокрытие, которое минимизирует блики и повышает светопропускание. Ассортимент включает ND-фильтры, градиентные (GND), поляризационные (CPL) и UV-фильтры, а также системы крепления для сверхширокоугольных объективов.

Особой популярностью пользуются фильтры Nisi с резьбой и прямоугольные системы, которые обеспечивают высокую резкость и цветопередачу без искажений. Бренд уделяет внимание прочности материалов, используя закаленное стекло и алюминиевые рамки, что делает продукцию устойчивой к царапинам и ударам. Благодаря сочетанию передовых технологий, точного производства и доступной цены, Nisi стал выбором многих профессиональных фотографов, особенно в жанрах пейзажной и архитектурной съемки.

Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный
Арт. MTG-2719
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Nisi Lipstick Lens Pen Black мини-карандаш для чистки оптики объектива черный.  Удобный, компактный, в размере "помады для губ" карандаш для чистки и обслуживания всех видов оптики. Цвет - черный. Легко помещается в любую, даже самую маленькую сумочку, с самой компактной камерой.

380 ₽
Nisi Lipstick Lens Pen White мини-карандаш для чистки оптики объектива белый
Арт. MTG-2718
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Nisi Lipstick Lens Pen White мини-карандаш для чистки оптики объектива белый. Удобный, компактный, в размере "помады для губ" карандаш для чистки и обслуживания всех видов оптики. Цвет - белый.  

380 ₽
-14 %
Nisi Screen Cleaning Tool ластик для чистки монитора
Арт. MTG-2725
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 8 дн, 2 ч

Nisi Screen Cleaning Tool ластик для чистки монитора. Предназначен для чистки и обслуживания мониторов, TV и других дисплеев. Удобно хранится в небольшой коробочке. 

-13.67 %1 390 ₽
1 190 ₽
