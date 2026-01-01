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Kenro kenr 02 дополнительный картридж со сжатым воздухом 360 мл

Kenro kenr 02 дополнительный картридж со сжатым воздухом 360 мл

Kenro
Артикул: FTR-1112

Kenro kenr 02 - сменный блок, баллон без насадки со сжатым воздухом.

Предназначен для выдувания пыли и мелких соринок из труднодоступных мест, для удаления пыли и бесконтактной чистки линз оптических приборов.

Описание

Чистка проводится направленной струей воздуха. Необходимо производить короткие нажатия на курок с небольшим наклоном баллона. Для удобства используется специальная насадка.

  • объем, мл – 360
  • размер (ДхШхГ), см – 22x6x6
  • вес, кг – 0,4

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