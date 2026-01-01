Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм

Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.
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Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.
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Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.
Fotokvant NVF-8864 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 52 мм.