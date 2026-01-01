images
images
images
Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм
Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм

Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8865

Fotokvant CAP-55-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 55 мм.

Описание

Fotokvant CAP-55-Nikon крышка для объектива 55 мм

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant CAP-62-Nikon крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Nikon крышка для объектива 62 мм
Fotokvant CAP-62-Nikon крышка для объектива 62 мм
Арт. NVF-8867
Fotokvant CAP-62-Nikon крышка для объектива 62 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-62-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 62 мм.

210 ₽
В корзину
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 1 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Арт. NVF-8870
Fotokvant CAP-77-Nikon крышка для объектива 77 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-77-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 77 мм.

230 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-52-Nikon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Nikon крышка для объектива 52 мм
Fotokvant CAP-52-Nikon крышка для объектива 52 мм
Арт. NVF-8864
Fotokvant CAP-52-Nikon крышка для объектива 52 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 10 ч

Fotokvant NVF-8864 – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовленна из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 52 мм.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину

Видео

Джанни Гардин
Джанни Гардин
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Как выиграть фотоконкурс
Как выиграть фотоконкурс
Эухенио Рекуэнко - неординарный фэшн-фотограф и кинорежиссер
Эухенио Рекуэнко - неординарный фэшн-фотограф и кинорежиссер
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.