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Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм
Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм

Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм

Fotokvant
Артикул: NVF-8869

Fotokvant CAP-72-Nikon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.

Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Nikon. Диаметр – 72 мм.

Описание

Fotokvant CAP-72-Nikon крышка для объектива 72 мм

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