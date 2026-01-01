Артикул: MTG-3135

Fotokvant BSN-10 Grey рюкзак для камеры цвета серо-черный. Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Рюкзак разделен на 2 сегмента, нижний для фототехники, верхний для личных вещей. Имеется отдел для небольшого ноутбука или планшета внутри. Карманы для аксессуаров оснащены застежками-молниями. Дополнительный удобный клапан сбоку рюкзака для быстрого доступа в нижний отдел. Нижние ремни для крепления штатива или монопода. Выполнен из плотной ткани с пропиткой. Внешние размеры 48х30х20 см. Вес 1125 гр.