Фильтр
Kase

Kase

Аксессуары Kase: фильтры и уход за оптикой

Kase – профессиональная оптика и уход за фототехникой

Kase (Кейс) – китайский бренд, который специализируется на двух важных вещах: профессиональных светофильтрах и средствах для чистки оптики. Продукция Kase известна высоким качеством оптического стекла, продуманными магнитными креплениями для смартфонов и надёжными наборами для ухода за камерами. Это выбор тех, кто хочет снимать выразительные кадры и при этом правильно ухаживать за техникой.

В интернет-магазине photogora.ru представлены основные категории Kase:

  • Магнитные фильтры для смартфонов – ND (2-5 стопов, ND4, ND32, ND64), градиентные GND1.2/1.5, художественные (Neutral Night, Blue Streak, Star Burst);
  • Квадратные фильтры Wolverine для камер – ND16, ND1000 формата 100x150 мм;
  • Наборы для чистки матрицы и оптики – для APS-C (16 мм) и Full Frame (24 мм), включая жидкость и стерильные швабры;
  • Аксессуары для ухода – карандаши для линз, влажные салфетки, груши с обратным клапаном, универсальные наборы Cleaning Kit.

Почему выбирают Kase:
Оптическое стекло – фильтры не искажают цвета и сохраняют резкость;
Магнитное крепление – для смартфонов устанавливается за секунду, не требует переходников;
Защита техники – в наборах для чистки используются стерильные швабры и безопасные жидкости;
Творческие эффекты – фильтры Star Burst и Blue Streak создают профессиональный «анаморфный» вид.

Как купить продукцию Kase в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве, Санкт-Петербурге и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина Москве, Санкт-Петербурге или Воронеже. Если вы не знаете, какой ND-фильтр подойдёт для вашего смартфона или какой набор для чистки матрицы выбрать – позвоните нам. Мы поможем подобрать идеальный вариант.

Популярное

Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры
Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры
Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры
Арт. MTG-2702
Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры
Наличие
более 10 шт

Kase Cleaning Pen 2 in1 карандаш для линз и монитора камеры. Двусторонний карандаш для чистки и обслуживания линз камер и приборов, а так же мониторов и дисплеев. Защитные крышки позволяют длительно хранить карандаш и всегда иметь под рукой.

1 340 ₽
В корзину
Kase Cleaning Clothes набор салфеток для чистки оптики 20 шт 10х10 см
Kase Cleaning Clothes набор салфеток для чистки оптики 20 шт 10х10 см
Kase Cleaning Clothes набор салфеток для чистки оптики 20 шт 10х10 см
Арт. MTG-2703
Kase Cleaning Clothes набор салфеток для чистки оптики 20 шт 10х10 см
Наличие
более 10 шт

Kase Cleaning Clothes набор салфеток для чистки оптики 20 шт 10х10 см. Влажные салфетки для на тканевой основе высокого качества в герметичной упаковке для чистки и обслуживания всех видов оптики и поверхностей техники. 20 шт в упаковке. 

980 ₽
В корзину
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Арт. MTG-2705
Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм
Наличие
более 10 шт

Kase APS-C CCD/COMS комплект для чистки оптики APS-C матриц 16 мм. Набор состоит из жидкости для чистки матрицы и оптики, 15 мл и 10-ти швабр в вакуумной стерильной упаковке размером 16 мм для камер с матрицами APS-C.

1 490 ₽
В корзину
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Арт. MTG-2704
Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики
Наличие
более 10 шт

Kase Cleaning Kit большой комплект для чистки оптики. Набор состоит из груши, двустороннего карандаша для чистки оптики, жидкости для очистки оптики и матрицы (30 мл с дозатором), набора влажных салфеток (10 шт) и 2-ух швабр для чистки матрицы (размер APS-C 16 мм). Комплектуется мягким чехлом для хранения. 

2 420 ₽
В корзину
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Арт. MTG-2706
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Наличие
более 10 шт

Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм. Набор состоит из жидкости для чистки матрицы и оптики, 15 мл и 12-ти швабр в вакуумной стерильной упаковке размера 24 мм (для полноформатных камер). 

2 380 ₽
В корзину
Kase V-shape Blower груша 6х14 см для чистки с обратным клапаном
Kase V-shape Blower груша 6х14 см для чистки с обратным клапаном
Kase V-shape Blower груша 6х14 см для чистки с обратным клапаном
Арт. MTG-2726
Kase V-shape Blower груша 6х14 см для чистки с обратным клапаном
Наличие
более 10 шт

Kase V-shape Blower груша 6х14 см для чистки с обратным клапаном. резиновая груша для чистки матрицы и оптики. Подает воздух мощным направленным потоком в очищаемую зону. Корпус груши выполнен из ПВХ, не оставляет частиц резины на руках и окружающих предметах. Цвет серый. Длина - 14 см.

990 ₽
В корзину
Kase Magnetic Square (Star Burst/Streak Blue) комплект светофильтров
Kase Magnetic Square (Star Burst/Streak Blue) комплект светофильтров
Kase Magnetic Square (Star Burst/Streak Blue) комплект светофильтров
Арт. OLE-4550
Kase Magnetic Square (Star Burst/Streak Blue) комплект светофильтров
Наличие
в наличии 4-10 шт

Комплект из двух квадратных художественных фильтров. Алюминиевая рама с встроенным магнитом обеспечивает быструю фиксацию на магнитный стикер. Фильтр Star Burst создаёт красивые крестообразные блики вокруг источников света, придавая кадрам сказочное настроение. Фильтр Streak Blue растягивает блики и добавляет им голубое свечение, создавая профессиональный анаморфный эффект, характерный для кинематографа.

5 200 ₽
В корзину
Kase Magnetic Square Blue Streak светофильтр
Kase Magnetic Square Blue Streak светофильтр
Kase Magnetic Square Blue Streak светофильтр
Арт. OLE-4553
Kase Magnetic Square Blue Streak светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Квадратный художественный светофильтр для смартфона. Алюминиевая рама с встроенным магнитом обеспечивает быструю фиксацию на магнитный стикер. Фильтр Streak Blue растягивает блики и добавляет им голубое свечение, создавая профессиональный анаморфный эффект, характерный для кинематографа.

3 860 ₽
В корзину
Kase Magnetic Square Neutral Night светофильтр
Kase Magnetic Square Neutral Night светофильтр
Kase Magnetic Square Neutral Night светофильтр
Арт. OLE-4552
Kase Magnetic Square Neutral Night светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Квадратный художественный фильтр на магнитном креплении. Алюминиевая рама с встроенным магнитом обеспечивает быструю фиксацию на магнитный стикер. Нейтральный ночной фильтр эффективно устраняет цветовые искажения, благодаря чему все объекты на снимке получаются с правильным, естественным оттенком. Особенно полезен при астрофотографии, когда важно сохранить натуральные цвета звёзд и других небесных тел.

3 880 ₽
В корзину
Kase ND 2-5 stop Mobile Magnetic светофильтр
Kase ND 2-5 stop Mobile Magnetic светофильтр
Арт. OLE-4542
Kase ND 2-5 stop Mobile Magnetic светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Переменный ND-фильтр для смартфона с регулировкой плотности от 2 до 5 стопов. Изготовлен из оптического стекла, обеспечивает равномерное снижение светового потока для съёмки с длинной выдержкой. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Не искажает цвета, оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

5 040 ₽
В корзину
Kase ND32 Mobile Magnetic светофильтр
Kase ND32 Mobile Magnetic светофильтр
Арт. OLE-4546
Kase ND32 Mobile Magnetic светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Нейтральный фильтр (ND 32) для смартфона. Изготовлен из оптического стекла. Равномерно уменьшает количество света, попадающего на матрицу камеры, что даёт возможность использовать более длительную выдержку и высокие настройки экспозиции даже при ярком освещении. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

2 290 ₽
В корзину
Kase ND4 Mobile Magnetic светофильтр
Kase ND4 Mobile Magnetic светофильтр
Kase ND4 Mobile Magnetic светофильтр
Арт. OLE-4547
Kase ND4 Mobile Magnetic светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Нейтральный фильтр (ND 4) для смартфона. Изготовлен из оптического стекла. Равномерно уменьшает количество света, попадающего на матрицу камеры, что даёт возможность использовать более длительную выдержку и высокие настройки экспозиции даже при ярком освещении. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

2 510 ₽
В корзину
Kase ND64 Mobile Magnetic светофильтр
Kase ND64 Mobile Magnetic светофильтр
Арт. OLE-4545
Kase ND64 Mobile Magnetic светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Нейтральный фильтр (ND 64) для смартфона. Изготовлен из оптического стекла. Равномерно уменьшает количество света, попадающего на матрицу камеры, что даёт возможность использовать более длительную выдержку и высокие настройки экспозиции даже при ярком освещении. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

2 340 ₽
В корзину
Kase Neutral Night светофильтр
Kase Neutral Night светофильтр
Kase Neutral Night светофильтр
Арт. OLE-4549
Kase Neutral Night светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Художественный фильтр на магнитном креплении. Изготовлен из оптического стекла. Нейтральный ночной фильтр эффективно устраняет цветовые искажения, благодаря чему все объекты на снимке получаются с правильным, естественным оттенком. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

2 420 ₽
В корзину
Kase Soft GND1.2 Mobile Magnetic светофильтр
Kase Soft GND1.2 Mobile Magnetic светофильтр
Kase Soft GND1.2 Mobile Magnetic светофильтр
Арт. OLE-4543
Kase Soft GND1.2 Mobile Magnetic светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Градиентный нейтральный фильтр (GND1.2) для смартфона. Изготовлен из оптического стекла. Позволяет сделать небо более контрастным, сохраняя естественное освещение ландшафта, что создаёт впечатляющие композиционные эффекты. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

2 240 ₽
В корзину
Kase Soft GND1.5 Mobile Magnetic светофильтр
Kase Soft GND1.5 Mobile Magnetic светофильтр
Kase Soft GND1.5 Mobile Magnetic светофильтр
Арт. OLE-4544
Kase Soft GND1.5 Mobile Magnetic светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Градиентный нейтральный фильтр (GND1.5) для смартфона. Изготовлен из оптического стекла. Позволяет сделать небо более контрастным, сохраняя естественное освещение ландшафта, что создаёт впечатляющие композиционные эффекты. Оснащён магнитным креплением для быстрой установки на камеру смартфона. Оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода. Крепление для смартфона приобретается отдельно.

2 470 ₽
В корзину
Kase Wolverine K100 ND1000 (100x150мм) светофильтр
Арт. OLE-4540
Kase Wolverine K100 ND1000 (100x150мм) светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Нейтральный светофильтр 100x150 мм из оптического стекла для качественной съёмки при ярком свете. ND 10.00 Равномерно снижает светопоток, позволяя сохранить правильные настройки экспозиции и получить плавные линии в кадре. Не искажает цвета, оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода.

13 440 ₽
В корзину
Kase Wolverine K100 ND16 (100x150мм) светофильтр
Арт. OLE-4539
Kase Wolverine K100 ND16 (100x150мм) светофильтр
Наличие
в наличии 1-3 шт

Нейтральный светофильтр 100x150 мм из оптического стекла для качественной съёмки при ярком свете. ND 16 Равномерно снижает светопоток, позволяя сохранить правильные настройки экспозиции и получить плавные линии в кадре. Не искажает цвета, оснащён олеофобным и гидрофобным покрытием для простого ухода.

13 440 ₽
В корзину
Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Подводные боксы

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.