Kase – профессиональная оптика и уход за фототехникой

Kase (Кейс) – китайский бренд, который специализируется на двух важных вещах: профессиональных светофильтрах и средствах для чистки оптики. Продукция Kase известна высоким качеством оптического стекла, продуманными магнитными креплениями для смартфонов и надёжными наборами для ухода за камерами. Это выбор тех, кто хочет снимать выразительные кадры и при этом правильно ухаживать за техникой.

В интернет-магазине photogora.ru представлены основные категории Kase:

Магнитные фильтры для смартфонов – ND (2-5 стопов, ND4, ND32, ND64), градиентные GND1.2/1.5, художественные (Neutral Night, Blue Streak, Star Burst);

Квадратные фильтры Wolverine для камер – ND16, ND1000 формата 100x150 мм;

Наборы для чистки матрицы и оптики – для APS-C (16 мм) и Full Frame (24 мм), включая жидкость и стерильные швабры;

Аксессуары для ухода – карандаши для линз, влажные салфетки, груши с обратным клапаном, универсальные наборы Cleaning Kit.

Почему выбирают Kase:

✓ Оптическое стекло – фильтры не искажают цвета и сохраняют резкость;

✓ Магнитное крепление – для смартфонов устанавливается за секунду, не требует переходников;

✓ Защита техники – в наборах для чистки используются стерильные швабры и безопасные жидкости;

✓ Творческие эффекты – фильтры Star Burst и Blue Streak создают профессиональный «анаморфный» вид.

Как купить продукцию Kase в photogora.ru?

Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве, Санкт-Петербурге и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина Москве, Санкт-Петербурге или Воронеже. Если вы не знаете, какой ND-фильтр подойдёт для вашего смартфона или какой набор для чистки матрицы выбрать – позвоните нам. Мы поможем подобрать идеальный вариант.