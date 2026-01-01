Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.
Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Huanuo HN-4A CCD/CMOS Swab WET Kit набор мокрых швабр 15 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 влажных швабр для окончательной очистки матриц камер размером 15 мм.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Настольный штатив Godox MT01 для оборудования с максимальным весом 2,5 кг.
Штатив предназначен для установки небольших фото- и видеокамер, видеосвета или вспышек при помощи стандартного крепления 1/4". Имеет пять степеней выдвижения ног.
Paralite Grid 30x120 соты для KU-4S 30x120.
Сотовая решетка создает более направленный свет (50 градусов), лучше прорисовывает объем и подчеркивает структуру. Компактна в сложенном виде. Размер 30 х 120 см. Размер ячейки 4 х 4 см. Глубина 4 см. Рекомендована к использованию с Paralite KU-4S 30x120 стрипбокс 30x120 см легкосборный. Так же может быть использована с стрипбоксами других производителей аналогичного размера.
Huanuo HN-2 CCD/CMOS Swab DRY Kit набор сухих швабр 24 мм 6 шт для полнокадровых матриц. 6 сухих швабр для предварительной очистки матриц камер размером 24 мм.
Falcon Eyes MB-180T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 71 - 178 см, имеет 3 секции, максимальную нагрузку 3 кг, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8''.
Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем.
Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.