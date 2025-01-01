images
Fotofonar
Артикул: MTG-1995

Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем. 

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.

Описание

Характеристики:

Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061. 

  • Цветовая температура на выбор: 2800, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500К
  • Увеличительная линза с системой зуммирования.
  • Максимальная яркость: 2654 lm.
  • Диммер, регулировка яркости (ручка диммера металлическая)
  • Время работы аккумуляторов (2 шт.) LiitoKala 26650, 5000 mAh  2ч.20м. (единоразовое время работы на полной мощности до 80 минут)
  • Размеры фонаря: 240х50х38 мм
  • Вес фонаря без аккумуляторов: 416 гр.
  • Вес фонаря с аккумуляторами: 600 гр.
Как выбрать цветовую температуру:
  • 2800К - Самый тёплый
  • 3000К - В меру тёплый
  • 3500К - Немного тёплый
  • 4000К - Нейтральный, приятный белый
  • 4500К - Нейтральный, чуть белее
  • 5000К - Просто белый
  • 5500К - Он самый белый. 

Комплектация

  • Фонарь MS v.2 с металлическим колпачком для регулировки яркости. 
  • Аккумуляторные батареи: LiitoKala 26650, 5000 mAh (это не пальчиковые аккумуляторы) 2 шт.
  • Мешочек для аккумуляторов
  • Зарядное устройство: LiitoKala Lii-PD2
  • Сумка-футляр с ложементом
  • Штативный краб
  • Гарантийный талон и инструкция

