Kupo KAB002 Apple Box-Quater 20"x12"x2" - деревянная подставка-трансформер.
Подставка изготовлена из высококачественной фанеры (древесина - тополь) и используется как подставка для стоек , выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д.
Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем.
Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.
Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.
Характеристики:
Корпус выполнен из авиационного алюминия T6061.
Benro SHD CPL-HD ULCA WMC/SLIM Ø 77 мм светофильтр поляризационный.
Фильтр предназначен для уменьшения отражений и бликов от неметаллических поверхностей. Делает изображения более чёткими, с большей детализацией, увеличивая насыщенность и контраст.
Fotokvant GP-1525 KIT gaffer tape комплект из 4 тейпов УФ 15 мм х 25 м.
Комплект тейпов состоит из светло-зеленого, желтого, красного и розового цветов. Цвет на мониторе может отличаться в зависимости от модели устройства.
