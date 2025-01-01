Артикул: MTG-1995

Fotofonar MS v2 Travel комплект с фотофонарем.

Это новая модель - улучшенная версия MS серии. Теперь она называется MS v.2.

Основные отличия от MS прошлой версии: время работы фотофонаря без выключения в комнатной температуре увеличивается с 25 минут до 80 минут. Фотофонарь становится очень стойким к падениям. Фонарь прекрасно подходит для фото и видеосъёмки.