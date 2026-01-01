GreenBean HDPlay 704T HDMI 7" видеомонитор

GreenBean HDPlay 704T HDMI предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видоискателя на кране, стедикаме, плечевом упоре и т.д.. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, VGA и AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, настройка баланса белого и другие.
Поддерживает входной сигнал VGA (15 pin D-SUB RGB), HDMI 480i/p (59.94, 60 Гц), 576i/p (50 Гц), 720p (50, 59.94, 60 Гц), 1080i/p (50, 59.94, 60 Гц), 1920x1080psf (24, 25, 29.97, 30 Гц) и AV PAL/SECAM. Встроенный динамик и аудиовыход.
Экранное меню позволяет в широких пределах настраивать такие параметры изображения как яркость, контрастность, оттенок и насыщенность. Цветовая температура выбирается из предустановленных значений 6500 К и 9300 К, или тонко настраивается путем регулировки каналов по трем осям основных цветов RGB.
Видеомонитор HDPlay 704T HDMI 7" рассчитан для профессионального использования и высоких эксплуатационных нагрузок. Низкое энергопотребление, высокая надежность органов управления, прочная конструкция корпуса, покрытие Soft Touch.
Работает от сети через адаптера 12 В, в комплекте две площадки для аккумуляторов F-970 и LP-E6 (аккумуляторы приобретаются отдельно).
Универсальный стандарт крепления VESA 75х75 поможет установить видеомонитор на разнообразные кронштейны, снизу монитора находится крепление с резьбой 1/4" (в комплекте крепежный адаптер с шаровой головкой, винт 1/4"-башмак).
Поддерживает функции:
- Focus Peaking – фокус-ассистент
- Check Field
- Safe area
- Center Marker
- Image Flip
- Ratio 16:9/4:3/Auto
- Color Temperature
Характеристики:
- экран ЖК, дюймов – 7.0, 154.08 х 85.92 мм
- тип матрицы – TFT
- разрешение – 800х480
- поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)
- яркость, кд/м² – 350
- контрастность – 500:1
- максимальное количество цветов, млн. – 16,7
- время отклика, мс – 5
- подсветка экрана – LED
- продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000
- соотношения сторон экрана – 16:9, 4:3, Auto
- углы обзора – 70°/50°(вверх/вниз) , 70°/70°( слева/справа)
- входные разъемы – HDMI, VGA, AV1 in/AV2 in/Audio in (TRRS 4pin mini jack 3,5 mm – 3xRCA)
- выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)
- форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц
720x576i и 720x576p / 50 Гц
1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц
1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц
1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц
1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц
- совместимый тип батарей – LP-E6/F-970
- параметры питания – сетевой адаптер АС 100-240 В, 50-60 Гц/ DC 12 В 2 А
- крепление – 1/4", VESA 75x75 мм
- размер монитора, мм – 179х120x30
- вес монитора, кг – 0,34
- рабочая влажность воздуха – 10%-90% (без конденсата)
- рабочая температура, град. – 0°C...+55