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GreenBean HDPlay 704T HDMI 7" видеомонитор

GreenBean HDPlay 704T HDMI 7" видеомонитор

GreenBean
Артикул: NVF-5686

GreenBean HDPlay 704T HDMI 7" – компактный, портативный монитор, с диагональю ЖК экрана 7 дюймов и разрешением 800х480. Входной сигнал до 1920х1080 имеет LED подсветку и HDMI вход.

Описание

GreenBean HDPlay 704T HDMI предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видоискателя на кране, стедикаме, плечевом упоре и т.д.. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, VGA и AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, настройка баланса белого и другие.

Поддерживает входной сигнал VGA (15 pin D-SUB RGB), HDMI 480i/p (59.94, 60 Гц), 576i/p (50 Гц), 720p (50, 59.94, 60 Гц), 1080i/p (50, 59.94, 60 Гц), 1920x1080psf (24, 25, 29.97, 30 Гц) и AV PAL/SECAM. Встроенный динамик и аудиовыход.

Экранное меню позволяет в широких пределах настраивать такие параметры изображения как яркость, контрастность, оттенок и насыщенность. Цветовая температура выбирается из предустановленных значений 6500 К и 9300 К, или тонко настраивается путем регулировки каналов по трем осям основных цветов RGB.

Видеомонитор HDPlay 704T HDMI 7" рассчитан для профессионального использования и высоких эксплуатационных нагрузок. Низкое энергопотребление, высокая надежность органов управления, прочная конструкция корпуса, покрытие Soft Touch.

Работает от сети через адаптера 12 В, в комплекте две площадки для аккумуляторов F-970 и LP-E6 (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Универсальный стандарт крепления VESA 75х75 поможет установить видеомонитор на разнообразные кронштейны, снизу монитора находится крепление с резьбой 1/4" (в комплекте крепежный адаптер с шаровой головкой, винт 1/4"-башмак).

Поддерживает функции:

  • Focus Peaking – фокус-ассистент
  • Check Field
  • Safe area
  • Center Marker
  • Image Flip
  • Ratio 16:9/4:3/Auto
  • Color Temperature

Характеристики:

  • экран ЖК, дюймов – 7.0, 154.08 х 85.92 мм
  • тип матрицы – TFT
  • разрешение – 800х480
  • поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)
  • яркость, кд/м² – 350
  • контрастность – 500:1
  • максимальное количество цветов, млн. – 16,7
  • время отклика, мс – 5
  • подсветка экрана – LED
  • продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000
  • соотношения сторон экрана – 16:9, 4:3, Auto
  • углы обзора – 70°/50°(вверх/вниз) , 70°/70°( слева/справа)
  • входные разъемы – HDMI, VGA, AV1 in/AV2 in/Audio in (TRRS 4pin mini jack 3,5 mm – 3xRCA)
  • выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)
  • форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц

                                                    720x576i и 720x576p / 50 Гц

                                                    1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц

                                                    1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц

                                                    1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц

                                                    1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц

  • совместимый тип батарей – LP-E6/F-970
  • параметры питания – сетевой адаптер АС 100-240 В, 50-60 Гц/ DC 12 В 2 А
  • крепление – 1/4", VESA 75x75 мм
  • размер монитора, мм – 179х120x30
  • вес монитора, кг – 0,34
  • рабочая влажность воздуха – 10%-90% (без конденсата)
  • рабочая температура, град. – 0°C...+55

Комплектация

  • Видеомонитор GreenBean HDPlay 704T HDMI 7".
  • miniHDMI кабель.
  • AV кабель 3хRCA(m)-TRRS 4pin(m) 3,5 мм (мини-джек).
  • Складная бленда.
  • Пульт дистанционного управления.
  • Шаровый крепежный адаптер 1/4"-башмак.
  • Сетевой адаптер.
  • Площадка для аккумулятора F-970.
  • Площадка для аккумулятора LP-E6.
  • Кабель для площадки.

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