GreenBean HDPlay 704T HDMI 7" видеомонитор

Описание

GreenBean HDPlay 704T HDMI предназначен для использования с DSLR камерами, профессиональными камкордерами и другими операторскими системами в качестве дополнительного видоискателя на кране, стедикаме, плечевом упоре и т.д.. Применяется для мониторинга видеосигнала в режиме реального времени через интерфейсы HDMI, VGA и AV и просмотра снятого изображения. Видеомонитор поддерживает специальные функции, которые помогают оператору добиться лучшего качества изображения – фокус-ассистент, маркеры экрана и центральной точки, переворот изображения, настройка баланса белого и другие.

Поддерживает входной сигнал VGA (15 pin D-SUB RGB), HDMI 480i/p (59.94, 60 Гц), 576i/p (50 Гц), 720p (50, 59.94, 60 Гц), 1080i/p (50, 59.94, 60 Гц), 1920x1080psf (24, 25, 29.97, 30 Гц) и AV PAL/SECAM. Встроенный динамик и аудиовыход.

Экранное меню позволяет в широких пределах настраивать такие параметры изображения как яркость, контрастность, оттенок и насыщенность. Цветовая температура выбирается из предустановленных значений 6500 К и 9300 К, или тонко настраивается путем регулировки каналов по трем осям основных цветов RGB.

Видеомонитор HDPlay 704T HDMI 7" рассчитан для профессионального использования и высоких эксплуатационных нагрузок. Низкое энергопотребление, высокая надежность органов управления, прочная конструкция корпуса, покрытие Soft Touch.

Работает от сети через адаптера 12 В, в комплекте две площадки для аккумуляторов F-970 и LP-E6 (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Универсальный стандарт крепления VESA 75х75 поможет установить видеомонитор на разнообразные кронштейны, снизу монитора находится крепление с резьбой 1/4" (в комплекте крепежный адаптер с шаровой головкой, винт 1/4"-башмак).

Поддерживает функции:

Focus Peaking – фокус-ассистент

Check Field

Safe area

Center Marker

Image Flip

Ratio 16:9/4:3/Auto

Color Temperature

Характеристики:

экран ЖК, дюймов – 7.0, 154.08 х 85.92 мм

тип матрицы – TFT

разрешение – 800х480

поддержка входного сигнала – до 1920х1080 (i/p)

яркость, кд/м² – 350

контрастность – 500:1

максимальное количество цветов, млн. – 16,7

время отклика, мс – 5

подсветка экрана – LED

продолжительность "жизни" подсветки (1/2 яркости), ч. – более 50000

соотношения сторон экрана – 16:9, 4:3, Auto

углы обзора – 70°/50°(вверх/вниз) , 70°/70°( слева/справа)

входные разъемы – HDMI, VGA, AV1 in/AV2 in/Audio in (TRRS 4pin mini jack 3,5 mm – 3xRCA)

выходные разъемы – 1xAudio (стерео mini jack 3,5 mm)

форматы сигнала HDMI – 720x480i и 720x480p / 59.94, 60 Гц

720x576i и 720x576p / 50 Гц

1280x720p / 50, 59.94, 60 Гц

1920x1080i / 50, 59.94, 60 Гц

1920x1080psf / 24, 25, 29.97, 30 Гц

1920x1080p / 50, 59.94, 60 Гц