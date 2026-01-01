Raylab Kino MB-03 Matte Box компендиум

Описание

Существует возможность использования шторок Matte Box по отдельности, в зависимости от поставленных задач и непосредственно от используемого объектива. Практичный откидной механизм трех шторок позволяет быстро менять объективы и применять в работе в т.ч. широкоугольные объективы, для этого достаточно сложить переднюю часть Matte Box или просто убрать боковую в сторону. Специальные приспособления для фиксации фильтров имеют углубления, с помощью которых к компендиуму крепятся фильтры размером 4x4 или 4x5,6 см. Держатели для фильтров имеют возможность поворота в 360 градусов и могут быть закреплены в любом необходимом положении. Кроме этого есть возможность установить два фильтра с внутренними размерами 9,6x9,6 см. Matte Box совместим со стандартным разъемом 15 мм риг-систем для DSLR, легко устанавливается и надежно крепится. Возможна легкая регулировка компендиума по высоте.