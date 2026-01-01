GreenBean Arm 7" ST накамерный держатель 17,5 см

Описание

Держатель представляет из себя прочный и портативный шарнирный кронштейн, предназначенный для монтажа вспомогательного оборудования (осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т. д.) на стойку, штатив, риг, кран и другие опоры, имеющие винт или резьбовое отверстие диаметром 1/4".

Устройство состоит из двух равных по длине секций, поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.

Характеристики: