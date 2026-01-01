images
images
-10 %
GreenBean Arm 7" ST накамерный держатель 17,5 см
GreenBean Arm 7" ST накамерный держатель 17,5 см

GreenBean Arm 7" ST накамерный держатель 17,5 см

GreenBean
Артикул: NVF-8027

GreenBean Arm 7" ST – накамерный держатель для установки вспомогательных устройств (микрофонов, осветителей, ЖК-мониторов и т. д.) на различные опоры с винтом или резьбовым отверстием диаметром 1/4". Имеет зубчатое соединение секций. Общая длина, мм – 220. Максимальная нагрузка, кг – 3.

Описание

Держатель представляет из себя прочный и портативный шарнирный кронштейн, предназначенный для монтажа вспомогательного оборудования (осветителей, ЖК-мониторов, микрофонов и т. д.) на стойку, штатив, риг, кран и другие опоры, имеющие винт или резьбовое отверстие диаметром 1/4".

Устройство состоит из двух равных по длине секций, поворачивающихся вокруг центрального колена. Центральное колено с подшипником и зубчатым механизмом противодействует прокручиванию и позволяет создавать большое усилие для фиксации тяжелого оборудования. Барашек центрального колена одновременно фиксирует секции и вращающие элементы на концах этих секций, при небольшом ослаблении зажима поворот каждого шарнира происходит плавно.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • общая длина, мм – 220
  • длина плеча, мм – 85
  • диаметр плеча, мм – 14,5
  • материал – анодированный алюминий
  • вес, г – 250

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона
Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона
Арт. OLE-1501
Kupo KCP-104 Camera-mountable smartphone holder кронштейн для смартфона
Наличие
в наличии 4-10 шт

KUPO KCP-104 Camera-mountable universal smartphone holder кронштейн для смартфона. 5" шарнирный кронштейн с адаптером для установки смартфона на камеру позволяет использовать смартфон в качестве телесуфлёра. Оснащен пружинным держателем для смартфона шириной до 3" (76 мм) с защитными накладками. Положение регулируется с помощью храповой рукоятки кронштейна. В комплекте адаптер для «горячего башмака» камеры.

5 700 ₽
В корзину
Grifon FLH-07 адаптер
Арт. NVF-2366
Grifon FLH-07 адаптер
Наличие
более 10 шт

Grifon FLH-07 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров. Адаптер с двумя разьбами типа мама – 1/4" и 3/8", диаметр адаптера – 16 мм. Материал изготовления – сталь.

190 ₽
В корзину
Raylab Kino MB-03 Matte Box компендиум
Арт. NVF-1481
Raylab Kino MB-03 Matte Box компендиум
Наличие
в наличии 1-3 шт

Raylab Kino MB-03 Matte Box – специально разработанный компендиум для защиты изображения от воздействия нежелательных солнечных лучей во время съемки. С его помощью предотвращается засветка и появление бликов или переотражения в объективе. Степень защиты регулируется самим видеооператором.

5 775 ₽
В корзину
-6 %
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
Арт. DAN-4048
QZSD Q160S штатив 122 см с комбинированной головой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 4 ч

Штатив QZSD Q160S с комбинированой головой. Максимальная высота - 122 см, минимальная высота - 40 см, в сложеним виде - 44 см. Максимальная нагрузка - до 8 кг. Секций - 4. Материал - алюминий.

-6 %4 930 ₽
4 630 ₽
В корзину
Kupo 070AC MINI CLIK STAND (7&#039;) W/AIR CUSHION стойка с воздушным амортизатором
Арт. NVF-9487
Kupo 070AC MINI CLIK STAND (7') W/AIR CUSHION стойка с воздушным амортизатором
Наличие
в наличии 4-10 шт

Kupo 070AC MINI CLIK STAND (7') W/AIR CUSHION - стойка с воздушным амортизатором для студийного оборудования.

Легкая стойка для установки оборудования весом до 4 кг. Стойка четырехсекционная с тремя опорными ножками. Оснащена воздушным амортизатором. В сложенном виде - 71 см.

9 070 ₽
В корзину
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
Арт. DAN-9235
AVMATRIX SD1141 усилитель-распределитель сигнала 3G-SDI 1х4
Наличие
в наличии 4-10 шт

Компактный усилитель-распределитель AVMATRIX SD1141 с одним входом и четырьмя выходами SDI, со скоростной обработкой SDI видеосигналов до 1080P 60Гц (2,97 Гбит/с). Выход 2 и выход 4 поддерживают сигнал DVB-ASI.
SD1141 поддерживает функции реклокинга и компенсации потерь сигнала SDI. Они регенерируют сигнал SDI на входе, уменьшают джиттер SDI и улучшают качество качество сигнала SDI по шаблону Yey Pattern до того, как он попадет на обработку в устройство. Это позволяет увеличить длину кабеля (3G: 120 м, HD: 200 м, SD: 400 м).

10 390 ₽
В корзину
KUPO 080AC Midi Click stand 8&quot; стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором
Арт. OLE-1480
KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором
Наличие
более 10 шт

KUPO 080AC Midi Click stand 8" стойка 105 - 243 см с воздушным амортизатором

Стойка оснащена умным механизмом взаимной блокировки, позволяющим складывать ее и присоединять  к другой одним движением, причем соединять стойки между собой можно любой стороной благодаря четырехсторонней конструкции механизма блокировки. Стойка оборудована пневмолифтом, а механизм складывания ножек усилен двойными распорками для дополнительной устойчивости и прочности.
В комплект входит адаптер KS-052 (1/4"-20M).



10 590 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-3014
Fotokvant FLH-07-IR винт-переходник с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Fotokvant FLH-07 – адаптер-переходник с винтами 1/4" и 3/8" на концах. Изготовлен из железа с никеливым покрытием. Используется для крепления фотокамер, штативов, вспышек и соединения фото- видеооборудования между собой.

-10 %220 ₽
190 ₽
В корзину

Видео

Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Phottix (81431) Nuada R3 VLED. Видеообзор cветодиодной панели круглой формы
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Оранжевый кабель. Как фотографировать прямо в компьютер. Tethered съёмка
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.