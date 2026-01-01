Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса

Кронштейн имеет ударопрочную резиновую ручку, которая обеспечивает удобный, безопасный хват. С-образный дизайн делает устройство более удобным для съемки под разными углами и позволяет удерживать камеру или смартфон на низком уровне при съемке катания на лыжах, сноуборде, скейтборде и т.д. На верхней части кронштейна расположен горячий башмак, который может удерживать видеосвет, вспышку камеры или внешний микрофон.
Характеристики:
- материал - пластик, металл
- цвет - черный
- крепление - 1/4"
- максимальная нагрузка - 3 кг
- размер - 25x20,5x9 см