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Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса
Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса
Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса
Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса
Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса
Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса

Fotokvant VCB-01 ручка-кронштейн для съемки с нижнего ракурса

Fotokvant
Артикул: DAN-3251

Ручка-кронштейн Fotokvant CB-01 предназначена для съемки с нижнего ракурса.

Благодаря своей оригинальной форме ручка-кронштейн дает возможность вести комфортную съемку из нижнего положения.

Описание

Кронштейн имеет ударопрочную резиновую ручку, которая обеспечивает удобный, безопасный хват. С-образный дизайн делает устройство более удобным для съемки под разными углами и позволяет удерживать камеру или смартфон на низком уровне при съемке катания на лыжах, сноуборде, скейтборде и т.д. На верхней части кронштейна расположен горячий башмак, который может удерживать видеосвет, вспышку камеры или внешний микрофон.

Характеристики:

  • материал - пластик, металл
  • цвет - черный
  • крепление - 1/4"
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • размер - 25x20,5x9 см

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