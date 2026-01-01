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Хит
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки
QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки

QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки

QZSD
Артикул: DAN-3740

Плечевой упор для видеосъемки QZSD Q440A. Система стабилизации камеры с упором и креплением на ремнях. Универсальная модель и работает с любыми фото- и видеокамерами весом до 10 кг. Вес - 1,57 кг. Изготовлен из алюминия и АВС-пластика.

Описание

QZSD Q440A – плечевой упор для видеосъёмки и стабилизации камеры

QZSD Q440A (артикул MTG-2382) – это профессиональный плечевой упор (Shoulder Support) для видеосъёмки, предназначенный для стабилизации камеры при работе с рук. Упор позволяет распределить вес оборудования на плечо, снижая нагрузку на руки и обеспечивая более плавные, стабильные кадры при съёмке в движении.

Конструкция включает регулируемый плечевой упор, две рукоятки и платформу для крепления камеры с резьбой 1/4". Упор подходит для большинства DSLR, беззеркальных камер и видеокамер весом до 10 кг. Благодаря складной конструкции, он легко транспортируется и хранится.

Назначение и применение

  • Видеосъёмка с рук: стабилизация камеры при движении, съёмке репортажей, интервью.
  • Снижение нагрузки: распределение веса оборудования на плечо, разгрузка рук.
  • Плавные кадры: уменьшение дрожания и вибраций при съёмке в движении.
  • Работа с тяжёлой техникой: подходит для камер с внешними мониторами, микрофонами и другим обвесом.

Ключевые особенности

  • Регулируемый плечевой упор: подстройка под анатомию пользователя.
  • Две рукоятки: удобный захват и управление камерой двумя руками.
  • Платформа с резьбой 1/4": стандартное крепление для большинства камер.
  • Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессионального оборудования.
  • Регулировка длины и угла: гибкая настройка под разные задачи.
  • Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
  • Прочная металлическая конструкция: долговечность и надёжность.

Технические характеристики

  • Тип: плечевой упор для видеосъёмки
  • Бренд: QZSD
  • Модель: Q440A
  • Максимальная нагрузка: 10 кг
  • Крепление камеры: резьба 1/4"
  • Материал: алюминий, металл
  • Регулировка: по длине и углу
  • Конструкция: складная
  • Цвет: чёрный
  • Применение: видеосъёмка, репортажи, интервью

Как использовать плечевой упор

  1. Настройка: отрегулируйте плечевой упор и рукоятки под свои размеры.
  2. Установка камеры: закрепите камеру на платформе через резьбу 1/4".
  3. Позиционирование: разместите упор на плече, возьмите рукоятки и отрегулируйте баланс.
  4. Съёмка: двигайтесь плавно, используя упор для стабилизации камеры.

Преимущества использования

  • Стабильность: плавные кадры без дрожания.
  • Комфорт: снижение нагрузки на руки и спину.
  • Универсальность: подходит для различных типов камер.
  • Мобильность: складная конструкция для удобной транспортировки.

Совместимость с оборудованием

  • Камеры: DSLR, беззеркальные, видеокамеры весом до 10 кг.
  • Аксессуары: внешние мониторы, микрофоны, свет.

Комплектация

  • Плечевой упор QZSD Q440A – 1 шт.

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