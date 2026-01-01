QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки

QZSD Q440A – плечевой упор для видеосъёмки и стабилизации камеры
QZSD Q440A (артикул MTG-2382) – это профессиональный плечевой упор (Shoulder Support) для видеосъёмки, предназначенный для стабилизации камеры при работе с рук. Упор позволяет распределить вес оборудования на плечо, снижая нагрузку на руки и обеспечивая более плавные, стабильные кадры при съёмке в движении.
Конструкция включает регулируемый плечевой упор, две рукоятки и платформу для крепления камеры с резьбой 1/4". Упор подходит для большинства DSLR, беззеркальных камер и видеокамер весом до 10 кг. Благодаря складной конструкции, он легко транспортируется и хранится.
Назначение и применение
- Видеосъёмка с рук: стабилизация камеры при движении, съёмке репортажей, интервью.
- Снижение нагрузки: распределение веса оборудования на плечо, разгрузка рук.
- Плавные кадры: уменьшение дрожания и вибраций при съёмке в движении.
- Работа с тяжёлой техникой: подходит для камер с внешними мониторами, микрофонами и другим обвесом.
Ключевые особенности
- Регулируемый плечевой упор: подстройка под анатомию пользователя.
- Две рукоятки: удобный захват и управление камерой двумя руками.
- Платформа с резьбой 1/4": стандартное крепление для большинства камер.
- Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессионального оборудования.
- Регулировка длины и угла: гибкая настройка под разные задачи.
- Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.
- Прочная металлическая конструкция: долговечность и надёжность.
Технические характеристики
- Тип: плечевой упор для видеосъёмки
- Бренд: QZSD
- Модель: Q440A
- Максимальная нагрузка: 10 кг
- Крепление камеры: резьба 1/4"
- Материал: алюминий, металл
- Регулировка: по длине и углу
- Конструкция: складная
- Цвет: чёрный
- Применение: видеосъёмка, репортажи, интервью
Как использовать плечевой упор
- Настройка: отрегулируйте плечевой упор и рукоятки под свои размеры.
- Установка камеры: закрепите камеру на платформе через резьбу 1/4".
- Позиционирование: разместите упор на плече, возьмите рукоятки и отрегулируйте баланс.
- Съёмка: двигайтесь плавно, используя упор для стабилизации камеры.
Преимущества использования
- Стабильность: плавные кадры без дрожания.
- Комфорт: снижение нагрузки на руки и спину.
- Универсальность: подходит для различных типов камер.
- Мобильность: складная конструкция для удобной транспортировки.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: DSLR, беззеркальные, видеокамеры весом до 10 кг.
- Аксессуары: внешние мониторы, микрофоны, свет.