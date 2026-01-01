QZSD Q440A плечевой упор для видеосъемки

Описание

QZSD Q440A – плечевой упор для видеосъёмки и стабилизации камеры

QZSD Q440A (артикул MTG-2382) – это профессиональный плечевой упор (Shoulder Support) для видеосъёмки, предназначенный для стабилизации камеры при работе с рук. Упор позволяет распределить вес оборудования на плечо, снижая нагрузку на руки и обеспечивая более плавные, стабильные кадры при съёмке в движении.

Конструкция включает регулируемый плечевой упор, две рукоятки и платформу для крепления камеры с резьбой 1/4". Упор подходит для большинства DSLR, беззеркальных камер и видеокамер весом до 10 кг. Благодаря складной конструкции, он легко транспортируется и хранится.

Назначение и применение

Видеосъёмка с рук: стабилизация камеры при движении, съёмке репортажей, интервью.

стабилизация камеры при движении, съёмке репортажей, интервью. Снижение нагрузки: распределение веса оборудования на плечо, разгрузка рук.

распределение веса оборудования на плечо, разгрузка рук. Плавные кадры: уменьшение дрожания и вибраций при съёмке в движении.

уменьшение дрожания и вибраций при съёмке в движении. Работа с тяжёлой техникой: подходит для камер с внешними мониторами, микрофонами и другим обвесом.

Ключевые особенности

Регулируемый плечевой упор: подстройка под анатомию пользователя.

подстройка под анатомию пользователя. Две рукоятки: удобный захват и управление камерой двумя руками.

удобный захват и управление камерой двумя руками. Платформа с резьбой 1/4": стандартное крепление для большинства камер.

стандартное крепление для большинства камер. Максимальная нагрузка – 10 кг: подходит для профессионального оборудования.

подходит для профессионального оборудования. Регулировка длины и угла: гибкая настройка под разные задачи.

гибкая настройка под разные задачи. Складная конструкция: компактное хранение и транспортировка.

компактное хранение и транспортировка. Прочная металлическая конструкция: долговечность и надёжность.

Технические характеристики

Тип: плечевой упор для видеосъёмки

плечевой упор для видеосъёмки Бренд: QZSD

QZSD Модель: Q440A

Q440A Максимальная нагрузка: 10 кг

10 кг Крепление камеры: резьба 1/4"

резьба 1/4" Материал: алюминий, металл

алюминий, металл Регулировка: по длине и углу

по длине и углу Конструкция: складная

складная Цвет: чёрный

чёрный Применение: видеосъёмка, репортажи, интервью

Как использовать плечевой упор

Настройка: отрегулируйте плечевой упор и рукоятки под свои размеры. Установка камеры: закрепите камеру на платформе через резьбу 1/4". Позиционирование: разместите упор на плече, возьмите рукоятки и отрегулируйте баланс. Съёмка: двигайтесь плавно, используя упор для стабилизации камеры.

Преимущества использования

Стабильность: плавные кадры без дрожания.

плавные кадры без дрожания. Комфорт: снижение нагрузки на руки и спину.

снижение нагрузки на руки и спину. Универсальность: подходит для различных типов камер.

подходит для различных типов камер. Мобильность: складная конструкция для удобной транспортировки.

Совместимость с оборудованием