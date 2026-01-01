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Feiyu Pocket 2S камера со стабилизатором
Feiyu Pocket 2S камера со стабилизатором
Feiyu Pocket 2S камера со стабилизатором
Feiyu Pocket 2S камера со стабилизатором

Feiyu Pocket 2S камера со стабилизатором

FeiyuTech
Артикул: MTG-0596

Feiyu Pocket 2S стабилизированная камера.

Стабилизированная камера Feiyu Pocket 2S предназначена для видеоблогеров, путешественников и любителей активного отдыха. Устройство способно записывать видео в разрешении 4К и скоростью до 60 кадров в секунду и скоростью потока до 120 Мбит/с.

Описание

Feiyu Pocket 2S получила сверхширокоугольный объектив с углом обзора 130° и поддержкой WDR (широкого динамического диапазона) для обеспечения четкости изображений даже при прямом солнечном свете, темноте, слабом освещении или ночной съемке.

Так же Feiyu Pocket 2S получила магнитное основание, которое легко сцепляется с ручкой подвеса. Оно позволяет использовать Feiyu Pocket 2S как в качестве стабилизированной камеры с рукояткой, так и в качестве отдельной экшн-камеры.

Feiyu Pocket 2S имеет эргономичную ручку с изогнутой формой для более длительной и удобной съемки, а также поддержку сразу нескольких дополнительных аксессуаров, таких как:

1) Внешний адаптер микрофона;
2) Внешний контроллер;
3) Держатель для смартфона + штатив;
4) Удлинитель.

Feiyu Pocket 2S оснащена портом HDMI.

Управление камерой может осуществляться с помощью специального мобильного приложения — Feiyu Camera App, которое позволяет смотреть видео во время съемки в реальном времени, управлять камерой, видеозаписью, создавать снимки, записывать покадровую съемку, использовать дистанционное зондирование для управления объективом и т.д.

Характеристики:

  • Форматы видеосъемки - 4K, 1080p, HD, 2.7K
  • Углы обзора, градусов - 130
  • Стабилизация - есть
  • Максимальная частота кадров видео - 60
  • Возможность подключения внешнего микрофона - есть
  • Карты памяти - microSD / microSDHC
  • Интерфейсы - HDMI-выход

Комплектация

  • экшн-камера
  • держатель
  • мини-штатив
  • адаптер смартфона

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