Feiyu Pocket 2S камера со стабилизатором

Описание

Feiyu Pocket 2S получила сверхширокоугольный объектив с углом обзора 130° и поддержкой WDR (широкого динамического диапазона) для обеспечения четкости изображений даже при прямом солнечном свете, темноте, слабом освещении или ночной съемке.

Так же Feiyu Pocket 2S получила магнитное основание, которое легко сцепляется с ручкой подвеса. Оно позволяет использовать Feiyu Pocket 2S как в качестве стабилизированной камеры с рукояткой, так и в качестве отдельной экшн-камеры.



Feiyu Pocket 2S имеет эргономичную ручку с изогнутой формой для более длительной и удобной съемки, а также поддержку сразу нескольких дополнительных аксессуаров, таких как:



1) Внешний адаптер микрофона;

2) Внешний контроллер;

3) Держатель для смартфона + штатив;

4) Удлинитель.

Feiyu Pocket 2S оснащена портом HDMI.



Управление камерой может осуществляться с помощью специального мобильного приложения — Feiyu Camera App, которое позволяет смотреть видео во время съемки в реальном времени, управлять камерой, видеозаписью, создавать снимки, записывать покадровую съемку, использовать дистанционное зондирование для управления объективом и т.д.

Характеристики: