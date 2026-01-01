Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий

Стул изготовлен из натуральной древесины, очень прочный. Для производства рамы был использован массив ясеня. Окрашен в черный цвет и для дополнительной защиты покрыт матовым лаком. Спинка и сиденье изготовлены из полиэстера D 600 ПВХ, черного цвета. Раскрытие стула фиксируется складной металлической распоркой.
Характеристики:
- материал каркаса – массив ясеня
- материал сиденья – полиэстер D 600 ПВХ
- максимальная нагрузка, кг – 150
- вес, кг – 6,7
- высота, мм – 970
- ширина, мм – 610
- глубина, мм – 450