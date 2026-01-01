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Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий
Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий

Fotokvant АСь-3 Black стул режиссера низкий

Fotokvant
Артикул: NVF-9021

Fotokvant АСь-3 black – классический стул режиссера, низкий.

Деревянный стул высотой 97 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.

Описание

Стул изготовлен из натуральной древесины, очень прочный. Для производства рамы был использован массив ясеня. Окрашен в черный цвет и для дополнительной защиты покрыт матовым лаком. Спинка и сиденье изготовлены из полиэстера D 600 ПВХ, черного цвета. Раскрытие стула фиксируется складной металлической распоркой.

Характеристики:

  • материал каркаса – массив ясеня
  • материал сиденья – полиэстер D 600 ПВХ
  • максимальная нагрузка, кг – 150
  • вес, кг – 6,7
  • высота, мм – 970
  • ширина, мм – 610
  • глубина, мм – 450


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