Pixaero Mobus KIT-S6M компактный накамерный телесуфлер c микрофоном для DSLR или смартфонов

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Микрофон имеет систему аудиоконтроля в реальном времени (RAMS), которая предназначена для мониторинга записи в режиме реального времени. Подключите наушники или другое оборудование к этому порту, чтобы начать мониторинг записи.

Технические характеристики микрофона: