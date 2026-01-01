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Pixaero Mobus KIT-S6M компактный накамерный телесуфлер c микрофоном для DSLR или смартфонов

Pixaero Mobus KIT-S6M компактный накамерный телесуфлер c микрофоном для DSLR или смартфонов

Pixaero
Артикул: DAN-4458

Комплект Pixaero Mobus KIT-S6M.

Компактный накамерный телесуфлер Pixaero Mobus c петличным микрофоном Synco Lav-S6M. Комплект как нельзя лучше подходит для интервью, конференций, подкастинга на Youtube, обучения, видеозаписи и т.д.

Описание

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Микрофон имеет систему аудиоконтроля в реальном времени (RAMS), которая предназначена для мониторинга записи в режиме реального времени. Подключите наушники или другое оборудование к этому порту, чтобы начать мониторинг записи.

Технические характеристики микрофона:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 10 Гц ~ 19 кГц
  • сигнал/шум - 75 дБ
  • чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5 мм
  • длина кабеля - 6 м

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