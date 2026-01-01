Pixaero Mobus KIT-S6M компактный накамерный телесуфлер c микрофоном для DSLR или смартфонов

Телесуфлер используется для чтения текста в процессе съемки. Прибор транспортируется и хранится в защитном футляре, обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!
Микрофон имеет систему аудиоконтроля в реальном времени (RAMS), которая предназначена для мониторинга записи в режиме реального времени. Подключите наушники или другое оборудование к этому порту, чтобы начать мониторинг записи.
Технические характеристики микрофона:
- преобразователь - электретный конденсатор
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - 10 Гц ~ 19 кГц
- сигнал/шум - 75 дБ
- чувствительность SPL - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- разъем - 3,5 мм
- длина кабеля - 6 м