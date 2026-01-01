Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Описание

Cullmann RIO Fit 100 Love – стильная сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann RIO Fit 100 Love (артикул DAN-4180) – это стильный и функциональный футляр, созданный специально для камер Fujifilm Instax mini 8 и 9. Сумка идеально подходит для защиты вашей моментальной камеры от пыли, влаги и механических повреждений, а её яркий джинсовый дизайн с надписями Love делает её не только практичным, но и модным аксессуаром.

Модель изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой, которая бережно оберегает камеру от царапин и ударов. Съёмная крышка обеспечивает быстрый доступ к камере, а дополнительный кармашек позволяет хранить запасные картриджи с плёнкой или другие мелкие аксессуары. Компактный размер 118×118×68 мм и лёгкий вес 154 г делают сумку удобной для повседневного ношения.

Назначение и применение

Защита камеры: для Fujifilm Instax mini 8 и 9.

для Fujifilm Instax mini 8 и 9. Хранение аксессуаров: дополнительный карман для плёнки, батареек и других мелочей.

дополнительный карман для плёнки, батареек и других мелочей. Повседневное использование: удобно носить камеру в сумке или рюкзаке.

удобно носить камеру в сумке или рюкзаке. Стильный аксессуар: джинсовый дизайн с надписями Love.

Ключевые особенности

Специально для Instax mini 8/9: идеальная посадка камеры.

идеальная посадка камеры. Водонепроницаемый материал: защита от влаги.

защита от влаги. Мягкая внутренняя подкладка: предотвращает царапины и удары.

предотвращает царапины и удары. Съёмная крышка: быстрый доступ к камере.

быстрый доступ к камере. Дополнительный карман: для запасной плёнки и аксессуаров.

для запасной плёнки и аксессуаров. Стильный джинсовый дизайн: с надписями Love.

с надписями Love. Компактный размер: 118×118×68 мм.

118×118×68 мм. Лёгкий вес: 154 г.

Технические характеристики

Тип: сумка-футляр для камеры

сумка-футляр для камеры Бренд: Cullmann

Cullmann Модель: RIO Fit 100 Love

RIO Fit 100 Love Совместимость: Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9

Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9 Размеры: 118 × 118 × 68 мм

118 × 118 × 68 мм Вес: 154 г

154 г Материал: водонепроницаемый материал

водонепроницаемый материал Внутренняя подкладка: мягкая

мягкая Цвет: джинсовый с надписями Love

джинсовый с надписями Love Особенности: съёмная крышка, дополнительный карман

Как использовать сумку

Установка камеры: поместите камеру Instax mini 8/9 внутрь сумки. Хранение аксессуаров: положите запасную плёнку или батарейки в дополнительный карман. Закрытие: закрепите съёмную крышку для защиты камеры. Переноска: носите сумку в руке или положите в рюкзак.

Преимущества использования

Надёжная защита: водонепроницаемый материал и мягкая подкладка.

водонепроницаемый материал и мягкая подкладка. Удобство: съёмная крышка и дополнительный карман.

съёмная крышка и дополнительный карман. Стиль: яркий джинсовый дизайн.

яркий джинсовый дизайн. Компактность: легко помещается в любую сумку.

Совместимость с оборудованием

Камеры: Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9.

Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9. Аксессуары: запасные картриджи с плёнкой, батарейки.

Уход и хранение