Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann RIO Fit 100 Love – стильная сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 Love (артикул DAN-4180) – это стильный и функциональный футляр, созданный специально для камер Fujifilm Instax mini 8 и 9. Сумка идеально подходит для защиты вашей моментальной камеры от пыли, влаги и механических повреждений, а её яркий джинсовый дизайн с надписями Love делает её не только практичным, но и модным аксессуаром.
Модель изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой, которая бережно оберегает камеру от царапин и ударов. Съёмная крышка обеспечивает быстрый доступ к камере, а дополнительный кармашек позволяет хранить запасные картриджи с плёнкой или другие мелкие аксессуары. Компактный размер 118×118×68 мм и лёгкий вес 154 г делают сумку удобной для повседневного ношения.
Назначение и применение
- Защита камеры: для Fujifilm Instax mini 8 и 9.
- Хранение аксессуаров: дополнительный карман для плёнки, батареек и других мелочей.
- Повседневное использование: удобно носить камеру в сумке или рюкзаке.
- Стильный аксессуар: джинсовый дизайн с надписями Love.
Ключевые особенности
- Специально для Instax mini 8/9: идеальная посадка камеры.
- Водонепроницаемый материал: защита от влаги.
- Мягкая внутренняя подкладка: предотвращает царапины и удары.
- Съёмная крышка: быстрый доступ к камере.
- Дополнительный карман: для запасной плёнки и аксессуаров.
- Стильный джинсовый дизайн: с надписями Love.
- Компактный размер: 118×118×68 мм.
- Лёгкий вес: 154 г.
Технические характеристики
- Тип: сумка-футляр для камеры
- Бренд: Cullmann
- Модель: RIO Fit 100 Love
- Совместимость: Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9
- Размеры: 118 × 118 × 68 мм
- Вес: 154 г
- Материал: водонепроницаемый материал
- Внутренняя подкладка: мягкая
- Цвет: джинсовый с надписями Love
- Особенности: съёмная крышка, дополнительный карман
Как использовать сумку
- Установка камеры: поместите камеру Instax mini 8/9 внутрь сумки.
- Хранение аксессуаров: положите запасную плёнку или батарейки в дополнительный карман.
- Закрытие: закрепите съёмную крышку для защиты камеры.
- Переноска: носите сумку в руке или положите в рюкзак.
Преимущества использования
- Надёжная защита: водонепроницаемый материал и мягкая подкладка.
- Удобство: съёмная крышка и дополнительный карман.
- Стиль: яркий джинсовый дизайн.
- Компактность: легко помещается в любую сумку.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9.
- Аксессуары: запасные картриджи с плёнкой, батарейки.
Уход и хранение
- Храните сумку в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте влажной мягкой тканью.
- Не используйте агрессивные чистящие средства.