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Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9
Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann RIO Fit 100 Love сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann
Артикул: DAN-4180

Сумка CULLMANN RIO Fit 100 Love для Fujifilm Instax mini 8/9.

Сумка-футляр сделана специально для Fujifilm Instax mini 8/9. Модель имеет съемную крышку и дополнительный кармашек для аксессуаров. Сумка изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой. Сумка доступна в черном, синем, розовом, зеленом цветах и теперь в джинсовой расцветке с надписями Love. Размер модели - 118х118х68 мм. Вес - 154 г. Цвет - джинсовый с надписями.


Описание

Cullmann RIO Fit 100 Love – стильная сумка для Fujifilm Instax mini 8/9

Cullmann RIO Fit 100 Love (артикул DAN-4180) – это стильный и функциональный футляр, созданный специально для камер Fujifilm Instax mini 8 и 9. Сумка идеально подходит для защиты вашей моментальной камеры от пыли, влаги и механических повреждений, а её яркий джинсовый дизайн с надписями Love делает её не только практичным, но и модным аксессуаром.

Модель изготовлена из водонепроницаемого материала и оснащена мягкой внутренней подкладкой, которая бережно оберегает камеру от царапин и ударов. Съёмная крышка обеспечивает быстрый доступ к камере, а дополнительный кармашек позволяет хранить запасные картриджи с плёнкой или другие мелкие аксессуары. Компактный размер 118×118×68 мм и лёгкий вес 154 г делают сумку удобной для повседневного ношения.

Назначение и применение

  • Защита камеры: для Fujifilm Instax mini 8 и 9.
  • Хранение аксессуаров: дополнительный карман для плёнки, батареек и других мелочей.
  • Повседневное использование: удобно носить камеру в сумке или рюкзаке.
  • Стильный аксессуар: джинсовый дизайн с надписями Love.

Ключевые особенности

  • Специально для Instax mini 8/9: идеальная посадка камеры.
  • Водонепроницаемый материал: защита от влаги.
  • Мягкая внутренняя подкладка: предотвращает царапины и удары.
  • Съёмная крышка: быстрый доступ к камере.
  • Дополнительный карман: для запасной плёнки и аксессуаров.
  • Стильный джинсовый дизайн: с надписями Love.
  • Компактный размер: 118×118×68 мм.
  • Лёгкий вес: 154 г.

Технические характеристики

  • Тип: сумка-футляр для камеры
  • Бренд: Cullmann
  • Модель: RIO Fit 100 Love
  • Совместимость: Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9
  • Размеры: 118 × 118 × 68 мм
  • Вес: 154 г
  • Материал: водонепроницаемый материал
  • Внутренняя подкладка: мягкая
  • Цвет: джинсовый с надписями Love
  • Особенности: съёмная крышка, дополнительный карман

Как использовать сумку

  1. Установка камеры: поместите камеру Instax mini 8/9 внутрь сумки.
  2. Хранение аксессуаров: положите запасную плёнку или батарейки в дополнительный карман.
  3. Закрытие: закрепите съёмную крышку для защиты камеры.
  4. Переноска: носите сумку в руке или положите в рюкзак.

Преимущества использования

  • Надёжная защита: водонепроницаемый материал и мягкая подкладка.
  • Удобство: съёмная крышка и дополнительный карман.
  • Стиль: яркий джинсовый дизайн.
  • Компактность: легко помещается в любую сумку.

Совместимость с оборудованием

  • Камеры: Fujifilm Instax mini 8, Instax mini 9.
  • Аксессуары: запасные картриджи с плёнкой, батарейки.

Уход и хранение

  • Храните сумку в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте влажной мягкой тканью.
  • Не используйте агрессивные чистящие средства.

Комплектация

В стандартную поставку входит сумка-футляр Cullmann RIO Fit 100 Love – 1 шт.

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