images
images
images
images
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 12 Pro Max
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 12 Pro Max
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 12 Pro Max
Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 12 Pro Max

Pixaero адаптер для крепления телефона Apple 12 Pro Max

Pixaero
Артикул: DAN-5848

Адаптер Pixaero для крепления телефона Apple 12 Pro Max.

Адаптер подойдет для iPhone 12 Pro Max, имеющих на задней панели прямоугольный камерный блок с двумя или тремя камерами.

Описание

Адаптер нужно наклеить на силиконовый чехол смартфона. Набор двухсторонних скотчей идет в комплекте. Чтобы начать съемки, вставьте телефон в чехол, с наклеенным на него адаптером, и совместите с суфлером. Металлические адаптер и байонет суфлера обеспечат надежное соединение.
У суфлера есть штативная резьба на 1/4 дюйма, с помощью которой можно использовать штатив, монопод или стабилизатор.

Обратите внимание, что у ряда смартфонов камеры имеют широкий угол обзора, и во время съемки края суфлера могут попадать в кадр. Чтобы этого избежать, смените режим съемки или приблизьте кадр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Арт. DAN-3627
Pixaero Mobus S компактный накамерный телесуфлер
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Pixaero Mobus это компактный телесуфлер для оперативной съемки даже на смартфон или экшн-камеру. Работает с телефонами от 4" до 6,5". Допустимая ширина телефона от 5,2 до 10,2 см. По длине ограничений нет. Имеется резьба для крепления на штатив или селфи-палку. Размер зеркала 12х10,5 см. Совместим с IOS и Android.

12 990 ₽
В корзину
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Арт. DAN-3858
Pixaero Mobus Mirror зеркало для телесуфлера
Наличие
в наличии 4-10 шт

Зеркало Pixaero Mobus Mirror для телесуфлера.

Зеркало с полуотражающим покрытием 70/30 ( 115х120 мм), позволяет получать контрастное отражение текста, не снижать светочувствительность камеры, не ухудшать резкость картинки, как при использовании пластиковых зеркальных пленок, видеть текст без ореолов и двоения, как при использовании обычного стекла.


1 990 ₽
В корзину

Видео

Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Роберт Ричардсон – оскароносный оператор Америки
Как снимать силуэты
Как снимать силуэты
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Lois Greenfield – мастер ослепительного мига
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.