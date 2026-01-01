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Fotokvant VTP-01 телесуфлер
Fotokvant VTP-01 телесуфлер
Fotokvant VTP-01 телесуфлер

Fotokvant VTP-01 телесуфлер

Fotokvant
Артикул: DAN-3313

Профессиональный телесуфлер Fotokvant VTP-01.

Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на полупрозрачном стекле толщиной 2 мм. В комплекте поставляется пульт ДУ.

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Складная конструкция, размещаемая в кейсе, обеспечивает легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер размером от 5 до 10 дюймов на базе iOS или Android. 

Телесуфлер имеет устройство регулировки высоты камеры и подходит для камер разного размера.

В комплект поставки входит жесткий кейс для безопасной переноски и бережного хранения всего оборудования.

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