Fotokvant VTP-01 телесуфлер

Описание

Телесуфлер может использоваться как в студии, так и за ее пределами. Он предназначен для применения в теле- и видеопроизводстве для съемок телепрограмм, интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, музыкальных клипов, интервью, видеоблогов и других видов съемок.

Складная конструкция, размещаемая в кейсе, обеспечивает легкость и удобство транспортировки и быструю подготовку к работе даже в полевых условиях. С телесуфлером возможно использовать любой планшетный компьютер размером от 5 до 10 дюймов на базе iOS или Android.

Телесуфлер имеет устройство регулировки высоты камеры и подходит для камер разного размера.

В комплект поставки входит жесткий кейс для безопасной переноски и бережного хранения всего оборудования.