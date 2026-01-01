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Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.
Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.

Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.

Fotokvant
Артикул: NVF-8608

Fotokvant NVF-8608 – зажим-адаптер для студийного оборудования. Позволяет закрепить оборудование имеющее стержень диаметром 15 мм, под углом 90 градусов.

Изготовлен из анодированного аллюминия. Вес, г – 50.

Описание

Fotokvant NVF-8608 зажим для студийного оборудования под углом 90 град.

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