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QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см

QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см

QZSD
Артикул: DAN-3416

Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Ножки штатива фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. 

Штативная голова имеет градуировку 360 градусов для удобства панорамирования, а жидкостный уровень поможет выставить камеру строго горизонтально. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 3,23 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,9 метра, компактные размеры штатива в собранном состоянии дают возможность с успехом использовать его не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики:

  • тип головки - видеоголова со съемной площадкой
  • ручка регулируется по длине 310-480 мм
  • рабочая высота - 188 см
  • в сложенном состоянии - 72 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - до 20 кг
  • вес - 3,1 кг

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