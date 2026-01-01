QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Ножки штатива фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов.
Штативная голова имеет градуировку 360 градусов для удобства панорамирования, а жидкостный уровень поможет выставить камеру строго горизонтально. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.
При весе в 3,23 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,9 метра, компактные размеры штатива в собранном состоянии дают возможность с успехом использовать его не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
Характеристики:
- тип головки - видеоголова со съемной площадкой
- ручка регулируется по длине 310-480 мм
- рабочая высота - 188 см
- в сложенном состоянии - 72 см
- материал – алюминий
- максимальная нагрузка - до 20 кг
- вес - 3,1 кг