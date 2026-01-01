DJI RS 3 Pro cтабилизатор

Описание

RS 3 Pro использует увеличенные лучи осей из углеродного волокна, обеспечивая больше пространства для балансировки профессиональных камер. Это идеальный инструмент для камер, таких как Sony FX6 или Canon C70 с объективами 24-70 мм F2,8, обеспечивающий больше возможностей для творчества.

Новая нижняя быстросъемная крепежная пластина обеспечивает более стабильное крепление камеры и удобную установку объектива для надежной настройки.

Чтобы упростить балансировку, на оси наклона была добавлена ручка точной настройки, позволяющая перемещать камеру вперед или назад с точностью миллиметра. Благодаря покрытым Teflon® компонентам для более низкого сопротивления трению RS 3 Pro можно сбалансировать более плавно, даже при установке тяжелых камер.

RS 3 Pro позволяет быстро начать работу, не упустив ни кадра. Нажмите и удерживайте кнопку питания, и три оси автоматически разблокируются и расширятся, что позволит начать съемку в течение пары секуд. Нажмите кнопку питания один раз, и оси автоматически заблокируются и перейдут в спящий режим, что значительно повысит эффективность транспортировки оборудования. Нажмите и удерживайте кнопку питания, устройство автоматически сложится и заблокируется.

Оптимизированная конструкция RS 3 Pro позволяет сохранить массу RS 2 (всего 1,5 кг, включая стабилизатор, рукоятку-аккумулятор и двухслойные быстросъемные площадки), а грузоподъемность составляет 4,5 кг, обеспечивая мощную поддержку при легком корпусе.

CN-E 35 mm T1.5

Blackmagic Design BMPCC 6K Pro

EF 50 F1.2

Sony FX6

FE 24-70 mm F2.8

Red Komodo

RF 24-70 mm F2.8

Panasonic S1H

L 24-70 mm F2.8

Nikon Z9

Z 24-70 mm F2.8





Оснащенный технологией двойного режима Bluetooth, RS 3 Pro позволяет достичь эффективного и надежного беспроводного управления затвором. После первоначального сопряжения по Bluetooth вы можете управлять видеосъемкой и фотосъемкой, просто нажав кнопку записи на стабилизаторе. Сопряженные ранее камеры могут быть автоматически подключены повторно, что сэкономит вам массу времени при каждом последующем использовании.

Просто передвиньте новый переключатель режима стабилизатора, чтобы переключиться между следованием по оси поворота, следованием по оси поворота и наклона, а также режимом FPV. Режим FPV также настраивается на 3D Roll 360, портретный или пользовательский форматы, что позволяет быстро настроить оборудование и начать работу.

Встроенный 1,8-дюймовый полноцветный сенсорный OLED-экран крупнее на 28%, чем на RS 2, что делает устройство невероятно удобным для настройки параметров, проверки статуса съемки и следования за объектами. [3] А благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу каждая настройка стала более интуитивно понятной и точной. OLED-экран также обеспечивает более высокую яркость, чем ЖК-экран RS 2, обеспечивая более качественный обзор на открытом воздухе при меньшем энергопотреблении.Встроенный 1,8-дюймовый полноцветный сенсорный OLED-экран крупнее на 28%, чем на RS 2, что делает устройство невероятно удобным для настройки параметров, проверки статуса съемки и следования за объектами. [3] А благодаря обновленному пользовательскому интерфейсу каждая настройка стала более интуитивно понятной и точной. OLED-экран также обеспечивает более высокую яркость, чем ЖК-экран RS 2, обеспечивая более качественный обзор на открытом воздухе при меньшем энергопотреблении.

После калибровки ручных объективов на моторе фокусировки можно сохранить несколько профилей калибровки объектива, поэтому вам не понадобится повторная калибровка перед последующим использованием. Некоторые кинематографические объективы можно подключить к мотору фокусировки напрямую для автофокусировки без необходимости калибровки.

Вы можете подключить лазерный дальномер лидар и мотор фокусировки напрямую к камере и работать независимо от стабилизатора, обеспечивая автофокусировку на ручных объективах, а также при помощи внешнего аккумулятора.

Функции следования в серии Ronin еще не были точнее и эффективнее. ActiveTrack Pro нового поколения может считывать изображения с камеры, встроенной в лазерный дальномер лидар, без использования передатчика изображения Ronin (ранее известного как передатчик изображения Ronin RavenEye). Лазерный дальномер лидар также получил собственный чип, идентичный используемому на Ronin 4D, что повышает вычислительную мощность ActiveTrack Pro более чем в 60 раз по сравнению с ActiveTrack 3.0 на передатчике изображения Ronin.

При использовании ActiveTrack Pro вы можете наблюдать за объектом или поместить его в кадр напрямую на сенсорном OLED-экране RS 3 Pro. Задержка трансляции снизилась всего до 40 мс, что на 60% меньше, чем у передатчика изображения Ronin, что позволяет быстро следить за объектом даже при его быстром перемещении. Благодаря встроенному ускорителю нейронных сетей он идентифицирует и отслеживает объекты, даже когда их много и они находятся на большом расстоянии.