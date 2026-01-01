Raylab RL-100RGB-S 100W 5000mAh осветитель светодиодный c софтбоксом

Харатеристики:
- Мощность 100 Вт
- RGB режим с поддержкой 360° HSI
- Световой поток 7100 люменов
- Освещенность (с рефлектором, 6500К) 0,3м - 91 000 Люкс; 0,5м - 30100 Люкс; 1м - 7100 Люкс
- Цветовая температура 2700К-6500К
- CRI 96+
- Световые эффекты 20
- Регулировка яркости 1-100% (плавная)
- Угол рассеивания 120°
- Встроенный аккумулятор 5000мАч / 111Вт/ч / 22,2В
- Внешнее питание - адаптер 20В 5А (в комплекте), адаптер 5В 2А (медленная зарядка), адаптер Quick Charge 100Вт (быстрая зарядка)
- Время работы от аккумулятора до 45 мин на 100%, до 480 мин на 1%
- Время зарядки 1,5ч (при использовании комплектного адаптера или адаптера быстрой зарядки 100Вт)
- Крепление 1/4"
- Управление ручное
- Размер (без насадок) 11х10,4х10,4 см
- Вес 940 г