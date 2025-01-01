Manfrotto 1051BAC стойка для оборудования

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.
Manfrotto 1051BAC – четырехсекционная алюминиевая стойка для установки осветительного оборудования весом до 4 кг. Верхняя секция стойки оснащена 16 мм адаптером с резьбой 3/8" и переходником на резьбу 1/4".
Phottix (85420) – зонт-отражатель оснащен двумя дополнительными слоями с различными отражающими поверхностями. Независимое крепление этих слоев повышает возможности фотографа. Может использоваться со всеми источниками света, включая дневной свет, вспышку и т.д. В комплекте чехол для компактной переноски.
Цвет зонта черный и серебряный. Диаметр купола 101 см.
Manfrotto 420CSU – алюминиевая стойка-журавль для крепления осветительного оборудования. Модель оснащена мешком-противовесом. Основание стойки и нижняя секция центральной колонны изготовлены из стали. Максимальная высота, см – 392; минимальная, см – 130; длина в сложенном состоянии, см – 113, грузоподъемность – до 12 кг. Вынос стрелы журавля, см – 19–191; нагрузка – 5 кг. Вес стойки, кг – 5,6.
Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra – комплект, который состоит из штатива и головки. Трехсекционный алюминиевый штатив 290 серии Xtra. Ножки с клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. Шаровая голова с пузырьковым уровнем снабжена стандартной съемной площадкой 200PL для быстрой установки камеры. Максимальная нагрузка – 4 кг. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен компактный чехол.
Avenger G100-2 - мешок для груза.
Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.
