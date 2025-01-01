images
Manfrotto 1051BAC стойка для оборудования

Manfrotto 1051BAC стойка для оборудования

Manfrotto
Артикул: OLE-0717

Manfrotto 1051BAC – четырехсекционная алюминиевая стойка для установки осветительного оборудования весом до 4 кг. Верхняя секция стойки оснащена 16 мм адаптером с резьбой 3/8" и переходником на резьбу 1/4".

Описание

Технические характеристики: 
  • максимальная высота, см – 211
  • минимальная длина, см – 75
  • длина в сложенном состоянии, см – 67
  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 70
  • вес, кг – 1,00
  • количество секций – 4
  • рекомендуемые колеса – 19 мм
 

С этим товаром покупают

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка 6 кг
Арт. NVF-5555
Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag мешок для песка 6 кг
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Kupo KSD1680S 13,2 LB/6KG Sand Bag – сумка-противовес, предназначенная для утяжеления журавлей и стоек. Улучшенная конструкция, укрепленная нейлоном.

3 610 ₽
В корзину
Phottix 85420 комбинированный зонт с двумя открепляемыми слоями 101 см
Phottix 85420 комбинированный зонт с двумя открепляемыми слоями 101 см
Арт. FTR-1470
Phottix 85420 комбинированный зонт с двумя открепляемыми слоями 101 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Phottix (85420) – зонт-отражатель оснащен двумя дополнительными слоями с различными отражающими поверхностями. Независимое крепление этих слоев повышает возможности фотографа. Может использоваться со всеми источниками света, включая дневной свет, вспышку и т.д. В комплекте чехол для компактной переноски.

Цвет зонта черный и серебряный. Диаметр купола 101 см.

3 300 ₽
В корзину
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Арт. DAN-0241
Manfrotto 420CSU стойка-журавль
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 420CSU – алюминиевая стойка-журавль для крепления осветительного оборудования. Модель оснащена мешком-противовесом. Основание стойки и нижняя секция центральной колонны изготовлены из стали. Максимальная высота, см – 392; минимальная, см – 130; длина в сложенном состоянии, см – 113, грузоподъемность – до 12 кг. Вынос стрелы журавля, см – 19–191; нагрузка – 5 кг. Вес стойки, кг – 5,6.

65 490 ₽
В корзину
Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra штатив для фотокамеры с шаровой головой
Арт. NVF-3107
Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra штатив для фотокамеры с шаровой головой
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto MK290XTA3-BH Xtra – комплект, который состоит из штатива и головки. Трехсекционный алюминиевый штатив 290 серии Xtra. Ножки с клипсовыми зажимами могут менять угол наклона в четырех позициях. Шаровая голова с пузырьковым уровнем снабжена стандартной съемной площадкой 200PL для быстрой установки камеры. Максимальная нагрузка – 4 кг. Для удобства хранения и переноски в комплекте предусмотрен компактный чехол.

36 390 ₽
В корзину
Avenger G100-2 мешок для груза
Avenger G100-2 мешок для груза
Арт. NVF-9708
Avenger G100-2 мешок для груза
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Avenger G100-2 - мешок для груза.

Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.

8 190 ₽
В корзину

