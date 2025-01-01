Manfrotto 1051BAC стойка для оборудования

Арт. NVF-9708

Avenger G100-2 - мешок для груза.

Модель изготовлена из черного нейлона и имеет дизайн сумки. Такая конструкция позволяет использовать противовес непосредственно на журавле или поставить на ножки стойки. Мешок вмещает 5,9 кг песка, которые могут быть распределены по двум отсекам. На каждой из сторон имеется D-образное кольцо для крепления на крючке.