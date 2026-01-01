Manfrotto MVT502AM штатив для видеокамеры

Артикул: OLE-0713

Manfrotto MVT502AM – алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной местности. Штатив можно использовать с различными тележками. Поставляется в удобном мягком чехле для хранения и транспортировки.