Manfrotto MVT502AM штатив для видеокамеры

Технические характеристики:
- максимальная высота, см – 144
- минимальная высота, см – 57
- длина в сложенном состоянии, см – 62
- максимальная нагрузка, кг – 15
- вес, кг – 1,98
- количество секций – 3
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MVT502AM – алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной местности. Штатив можно использовать с различными тележками. Поставляется в удобном мягком чехле для хранения и транспортировки.
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