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Falcon Eyes SL-3600WS штатив с несменной видеоголовой

Falcon Eyes SL-3600WS штатив с несменной видеоголовой

Falcon Eyes
Артикул: VBR-572

Falcon Eyes SL-3600WS – трехсекционный штатив с несменной видеоголовой. Максимальная нагрузка – до 4 кг. Предназначен для установки фотокамер со стандартным креплением диаметром 1/4 дюйма. Максимальная высота штатива 167 см, минимальная – 64 см. Комплектуется чехлом для хранения и транспортировки.

Описание

Благодаря применению качественных материалов и конструкции штатива удается минимизировать люфты и рывки при панорамировании. Секции штатива фиксируются клипсовыми замками, верхняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость, алюминиевая центральная колонна оборудована микролифтом. Штатив оснащен двумя пузырьковыми уровнями (для горизонтальной и вертикальной плоскости) и пластиковой рукояткой.

Резиновые наконечники на ногах и крюк для противовеса позволяют добиться максимальной устойчивости на любых поверхностях. Штатив изготовлен из легкого и прочного сплава алюминия и ударопрочного пластика, вес с головой 1,2 кг.

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 167
  • минимальная высота, см – 64
  • длина в сложенном виде, см – 65
  • штативная голова – видео
  • площадка, мм – съемная, 41х68
  • резьба на площадке под камеру – 1/4"
  • длина рукоятки, см – 17,5
  • диаметр секций штатива, мм – 21/25/29
  • пузырьковый уровень – горизонтальный и вертикальный
  • количество секций – 3
  • тип усиления штатива – верхняя растяжка
  • вес, кг – 1,2

 

 

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