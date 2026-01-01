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Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой

Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой

Raylab
Артикул: DAN-9142

 Raylab Travel 67T штатив алюминиевый сплав с наклонной штангой
 Штатив Raylab Travel 67T- штатив - монопод с возможностью установки центральной штанги в горизонтальное и вертикальное положение. Такая модель особенно востребована для предметной и макросъемки, когда необходимо расположить объектив камеры над объекто Телескопическая центральная колонна легко вынимается из конструкции штатива и превращается в монопод для селфи или репортажной съемки.
3х -ходовая голова штатива оснащена возможностью независимой регулировки положения во всех трех плоскостях, удобной ручкой для установки направления съемки, пузырьковым уровнем, а также быстросъемной площадкой с противоскользящими накладками и предохранителем, предотвращающим её выпадение.
Клипсовые зажимы трех секций ног штатива помогут надежно и быстро зафиксировать необходимую высоту для съемки и вкупе с выдвижной центральной колонной позволяют добиться максимального комфорта при её проведении.
Изменяемый угол наклона ног штатива поможет надежно установить штатив практически на любой поверхности.

Описание

Характеристики:
Максимальная нагрузка, кг: 4
Минимальная рабочая высота штатива, см: 58
Максимальная рабочая высота штатива, см: 179
Минимальная рабочая высота монопода, см: 42
Максимальная рабочая высота монопода, см: 162
Материал штатива: алюминиевый сплав

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