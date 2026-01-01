Grifon GRIF-ET 5502 комплект света 100 Вт с софтбоксами 50х50 см

Описание

Комплект может быть востребован в различных ситуациях начиная от организации постоянного освещения в небольшой фотостудии и заканчивая работой на выездных фотосессиях.

Источник света, лампа LED 50W-2 состоит из 70 светодиодов и имеет стандартный цоколь Е27. Цветовая температура - 5600 K, показатель CRI - >85. Яркость 0,5 м/1 м /2 м - 2970, 1230, 529 лм.

Характеристики лампы:

число диодов - 70

мощность - 50 Вт

рабочее напряжение - 100-250 V AC, 50/60 Hz

цветовая температура - 5600 K

показатель CRI, RA - > 85

яркость - 0,5 м/1 м /2 м - 2970/1230/529 лм

тип цоколя - E27

материал корпуса - алюминий (пассивное охлаждение)

вес - 280 г

Софтбоксы поставляемые в комплекте имеют серебряное внутреннее покрытие и укомплектованы двумя белыми полупрозрачными диффузорами.

Характеристики софтбокса:

размер - 50 х 50 см

съемный просветный диффузор - белый нейлон

материал внешнего кожуха - полиэстер

вес - 0,4 кг

длина электрошнура - 2,8 м

Свет устанавливается на две стойки высотой 2 метра.

Характеристики стойки: