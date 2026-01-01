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Grifon GRIF-ET 5502 комплект света 100 Вт с софтбоксами 50х50 см
Grifon GRIF-ET 5502 комплект света 100 Вт с софтбоксами 50х50 см

Grifon GRIF-ET 5502 комплект света 100 Вт с софтбоксами 50х50 см

Grifon
Артикул: DAN-4806

Комплект света Grifon GRIF-ET 5502.

Комплект на базе двух LED осветителей мощностью 50 Вт каждая. В комплекте также два софтбокса 50х50 см и две стойки высотой 2 метра. Для удобства транспортировки и хранения комплект поставляется в удобной сумке.

Описание

Комплект может быть востребован в различных ситуациях начиная от организации постоянного освещения в небольшой фотостудии и заканчивая работой на выездных фотосессиях.

Источник света, лампа LED 50W-2 состоит из 70 светодиодов и имеет стандартный цоколь Е27. Цветовая температура - 5600 K, показатель CRI - >85. Яркость 0,5 м/1 м /2 м - 2970, 1230, 529 лм.

Характеристики лампы:

  • число диодов - 70
  • мощность - 50 Вт
  • рабочее напряжение - 100-250 V AC, 50/60 Hz
  • цветовая температура - 5600 K
  • показатель CRI, RA - > 85
  • яркость - 0,5 м/1 м /2 м - 2970/1230/529 лм
  • тип цоколя - E27
  • материал корпуса - алюминий (пассивное охлаждение)
  • вес - 280 г

Софтбоксы поставляемые в комплекте имеют серебряное внутреннее покрытие и укомплектованы двумя белыми полупрозрачными диффузорами. 

Характеристики софтбокса:

  • размер - 50 х 50 см
  • съемный просветный диффузор - белый нейлон
  • материал внешнего кожуха - полиэстер
  • вес - 0,4 кг
  • длина электрошнура - 2,8 м

Свет устанавливается на две стойки высотой 2 метра.

Характеристики стойки:

  • количество секций - 3
  • диаметр секций - 16, 19, 22 мм
  • материал - алюминий
  • стандартный адаптер - 5/8 дюйма с резьбой 1/4"
  • крепления - винтовые зажимы
  • максимальная высота - 200 см
  • высота в сложенном состоянии - 68 см
  • длина ножек - 49,5 см
  • диаметр сечения ножек - 1,6 см
  • максимальная нагрузка - 3 кг
  • вес - 0,88 кг
  • цвет - черный

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