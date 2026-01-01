Grifon GRIF-ET 5502 комплект света 100 Вт с софтбоксами 50х50 см

Комплект может быть востребован в различных ситуациях начиная от организации постоянного освещения в небольшой фотостудии и заканчивая работой на выездных фотосессиях.
Источник света, лампа LED 50W-2 состоит из 70 светодиодов и имеет стандартный цоколь Е27. Цветовая температура - 5600 K, показатель CRI - >85. Яркость 0,5 м/1 м /2 м - 2970, 1230, 529 лм.
Характеристики лампы:
- число диодов - 70
- мощность - 50 Вт
- рабочее напряжение - 100-250 V AC, 50/60 Hz
- цветовая температура - 5600 K
- показатель CRI, RA - > 85
- яркость - 0,5 м/1 м /2 м - 2970/1230/529 лм
- тип цоколя - E27
- материал корпуса - алюминий (пассивное охлаждение)
- вес - 280 г
Софтбоксы поставляемые в комплекте имеют серебряное внутреннее покрытие и укомплектованы двумя белыми полупрозрачными диффузорами.
Характеристики софтбокса:
- размер - 50 х 50 см
- съемный просветный диффузор - белый нейлон
- материал внешнего кожуха - полиэстер
- вес - 0,4 кг
- длина электрошнура - 2,8 м
Свет устанавливается на две стойки высотой 2 метра.
Характеристики стойки:
- количество секций - 3
- диаметр секций - 16, 19, 22 мм
- материал - алюминий
- стандартный адаптер - 5/8 дюйма с резьбой 1/4"
- крепления - винтовые зажимы
- максимальная высота - 200 см
- высота в сложенном состоянии - 68 см
- длина ножек - 49,5 см
- диаметр сечения ножек - 1,6 см
- максимальная нагрузка - 3 кг
- вес - 0,88 кг
- цвет - черный